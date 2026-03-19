Ten sprzęt z AliExpress nie będzie Cię ograniczał, a kosztuje grosze

Bród, błoto, kurz... po zimie są one normalne zarówno na elewacji, dachu, czy płocie, a i rower po staniu w piwnicy nie grzeszy świeżością wyglądu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:07
Ten sprzęt z AliExpress nie będzie Cię ograniczał, a kosztuje grosze

Wszystko to — oczywiście poza samochodami, samochodów na własnej działce myć nie wolno — można czyścić godzinami ręcznie, lub szybko przy pomocy myjki ciśnieniowej. Tu jednak rodzi się problem: trzeba rozwijać kable przedłużaczy i ciągnąć wodę do miejsca, które chcemy oczyścić. Samo rozłożenie tego zajmuje dużo czasu i nie jest zbyt wygodne. Tu pojawia się rozwiązanie problemu i to nie byle jakie, a kosztujące 49,24 zł. A mianowicie myjka akumulatorowa. 

Myjka akumulatorowa z AliExpress Bez kabli i wody

Myjka akumulatorowa z AliExpress

Ten sprzęt z AliExpress nie będzie Cię ograniczał, a kosztuje grosze

Zasada jest banalnie prosta: za zasilanie urządzenia odpowiada akumulator narzędziowy. W tym przypadku zamiennik Makity 24 V więc myjka ta będzie świetnym uzupełnieniem zestawu opartego o ich baterie. Skoro jednak mamy zasilanie, to skąd brać wodę?

Wybrane okazje dla Ciebie
Myjka ciśnieniowa terenowa KARCHER OC 3 Plus + zestaw Car 1.680-034.0
Myjka ciśnieniowa terenowa KARCHER OC 3 Plus + zestaw Car 1.680-034.0
0 zł
685 zł - najniższa cena
Kup teraz 685 zł
Myjka ciśnieniowa LAVOR Rio-R 1108
Myjka ciśnieniowa LAVOR Rio-R 1108
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Myjka ciśnieniowa terenowa KARCHER OC 6-18 INT 1.328-500.0
Myjka ciśnieniowa terenowa KARCHER OC 6-18 INT 1.328-500.0
0 zł
560 zł - najniższa cena
Kup teraz 560 zł
Myjka akumulatorowa z AliExpress Bez kabli i wody

I to jest właśnie najlepsze: myjka ta sama ją potrafi zasysać, np. z wiadra. Oczywiście wiadro musi być czyste, aby żadne ciało stałe nie dostało się do pompy. To jednak jedyne ograniczenie w tym przypadku. Tym samym całkowicie bezprzewodowo możemy liczyć na strumień wody, który wedle zapewnień na stronie sklepu działa z ciśnieniem 50 barów. A wszystko to za 49,24 zł.

aliexpress AliExpress promocje Myjka akumulatorowa z AliExpress Myjka akumulatorowa
