AMD podnosi ceny. Procesory staną się zauważalnie droższe

Rynek sprzętu komputerowego z miesiąca na miesiąc wygląda coraz gorzej. To już nie tylko bardzo drogi RAM, SSD oraz GPU, ale również CPU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 25 MAR 2026
AMD podnosi ceny. Procesory staną się zauważalnie droższe

W zeszłym tygodniu Intel poinformował swoich partnerów, że jest zmuszony do podniesienia cen za procesory o 10%. Teraz do tego grona dołącza AMD, które planuje podwyżki o 15%. Powód jest prosty - obie firmy skupiły się na CPU do serwerów ze względu na szaleństwo na AI, a zmniejszona produkcja układów konsumenckich przełożyła się na popyt przewyższający podaż.

Wiele mniejszych i średnich firm zniknie z rynku

Jako pierwsi różnice odczują najwięksi producenci OEM, czyli firmy jak HP, Dell, Lenovo itd. Oczywiście wyższy koszt produkcji gotowych PC zostanie szybko przerzucony na klientów końcowych. Niebiescy i Czerwoni w komunikacji biznesowej poinformowali już, że zmiany wejdą w życie z końcem marca lub początkiem kwietnia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer LENOVO Legion T5 30IAS10 Ultra 5-225 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 5060 DLSS 4 Wi-Fi, Windows 11 Home
Komputer LENOVO Legion T5 30IAS10 Ultra 5-225 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 5060 DLSS 4 Wi-Fi, Windows 11 Home
-400 zł
5899 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Komputer MAD DOG Powered by MSI F321R-I04WR32WP i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MAD DOG Powered by MSI F321R-I04WR32WP i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
8649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8649.99 zł
Komputer MSI MAG Infinite S3 14NVL5-3066EU i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer MSI MAG Infinite S3 14NVL5-3066EU i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
5199 zł - najniższa cena
Kup teraz 5199 zł
Advertisement

To wyjaśnia też czemu ASUS ogłosił wczoraj, że ich laptopy, zestawy komputerowe i inne sprzęty podrożeją nawet o 30%. Do problemów z dostępnością i cenami modułów RAM, nośników SSD i kart graficznych spowodowanych niedoborami DRAM i NAND, teraz dochodzą też procesory.

Oczywiście dla nas oznacza to drogą elektronikę. Zwłaszcza, gdy ktoś nie może wstrzymać się z wymianą, bo posiada już naprawdę leciwy sprzęt lub obecny uległ awarii. Jednak trzeba spojrzeć na to szerzej - prawdopodobnie wiele mniejszych i średnich firm po prostu zniknie z rynku. Takie podmioty, w porównaniu do gigantów, często operowały na minimalnych marżach. A teraz konsumenci nie tylko kupują mniej, ale części są po prostu drogie.

Źródła tekstu: Nikkei Asia, TechPowerUP, oprac. własne