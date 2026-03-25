Najlepsze momenty dla kibiców. Pokochają to albo znienawidzą

Polsat Box Go wprowadza nowe funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, które mają zmienić sposób oglądania sportu na żywo – tryb PRO AI. Są to błyskawicznie generowane skróty z najciekawszymi momentami meczu oraz automatyczne, natychmiastowe powiadomienia wideo na telefon o ważnych akcjach na boisku.

Z nowego rozwiązania mogą korzystać wszyscy użytkownicy serwisu podczas popularnych wydarzeń sportowych: Ligi Konferencji UEFA i Ligi Europy UEFA, PlusLigi i Ligi Mistrzów siatkarzy.

W trybie PRO AI sygnał z boiska jest poddawany automatycznej analizie za pomocą sztucznej inteligencji. Umożliwia to wykrywanie najciekawszych akcji w czasie rzeczywistym, tworzenie skrótów i natychmiastowe informowanie o nich użytkowników, dokładnie wtedy, gdy się dzieją. Polsat Box Go porównuje to do własnego analityka sportowego, który podaje esencję spotkania w idealnym momencie i wskazuje to, co najważniejsze.

Nowe funkcje:

Skróty wideo z najlepszych momentów meczu – przy transmisjach LIVE pojawiła się dodatkowa opcja: „Zobacz skrót i oglądaj na żywo”, która pozwala błyskawicznie przeglądać najważniejsze momenty meczu. Po skorzystaniu z tej funkcji kibic w dowolnej chwili może wrócić do transmisji.

Powiadomienia wideo push z meczu – fani sportu dzięki powiadomieniom na telefon lub komputer mogą natychmiast dowiedzieć się o najważniejszych akcjach i od razu je obejrzeć. W ten sposób nie zapomną o meczu, mogą niezwłocznie włączyć transmisję, a jeśli np. Robert Lewandowski strzeli gola, to momentalnie to zobaczą.