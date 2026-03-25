Dużo pracujesz na laptopie? Ten gadżet z AliExpress to nowa jakość
A to tylko jeden ze scenariuszy, w którym Ci pomoże. Mowa tu o 14-calowym, przenośnym monitorze. Pozwoli on dodać drugi ekran do Twojego laptopa, czy przerzucić granie z Nintendo Switch na znacznie większy panel. A wszystko to za jedyne 274 zł.
Oczywiście widoczna cena jest wyższa. Jednak można ją obniżyć poprzez zastosowanie kodu zniżkowego ASPL15. Monitor nie posiada wbudowanej baterii, jednak można go zasilać z portu USB-C. Z niego też może brać sygnał obrazu. Ma także wbudowany głośnik, co w przypadku niektórych sprzętów będzie bardzo dużym ułatwieniem.
Przenośny monitor z AliExpress
Sam ekran to wspomniana 14-calowa, matowa matryca 1200p o przyzwoitym, 178-stopniowym kącie widzenia. Charakteryzuje się przy tym naprawdę wysoką jasnością, jak na monitor przenośny osiągając w szczycie do 400 nitów. Tu warto dodać, że znaczna część tanich monitorów i laptopów ma ekrany do 300 nitów.
Nie zabrakło tu rozkładanej nóżki oraz opcjonalnego montażu w systemie VESA. Jeśli zaś chodzi o pokrycie kolorów, to wypada naprawdę przyzwoicie i mówimy tu o 100% standardu sRGB. A wszystko to za 274 zł.