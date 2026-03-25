Roborock ma nowe hity do sprzątania. Znamy ceny serii Saros 20 i F25

Roboty Saros 20 z potężnym ssaniem

Seria Saros 20 to następca linii Saros 10, która debiutowała rok temu i jest jedną z najpopularniejszych w portfolio Roborock na rynku. Nowa generacja Saros 20 wyróżnia się zastosowaniem systemu AdaptiLift Chassis 3.0, który pozwala robotom dynamicznie dostosowywać wysokość, by pokonywać progi do 8,8 cm.

Dalsza część tekstu pod wideo

Urządzenia charakteryzują się siłą ssania na poziomie 36 000 Pa, zachowując przy tym smukłą konstrukcję o wysokości zaledwie 7,98 cm. Oba modele współpracują z nową stacją bazową RockDock, która myje mopy w temperaturze do 100°C, suszy je ciepłym powietrzem oraz automatycznie opróżnia pojemnik na kurz.​

Saros 20 został zaprojektowany z myślą o przestrzeniach, w których robot musi radzić sobie z progami, dywanami o różnej wysokości, ciasnymi przejściami i złożonym układem pomieszczeń. W modelu tym zrezygnowano z klasycznej wieżyczki z laserem na rzecz systemu StarSight 2.0, który łączy czujniki 3D i kamerę RGB do mapowania oraz rozpoznawania ponad 300 typów przeszkód. Model ma boczny system FlexiArm, który prowadzi szczotkę i mop wzdłuż listew przypodłogowych oraz mebli, docierając do wnęk o wysokości od 2 cm, Sprzątania ułatwia także architektura TripleLift do niezależnego unoszenia podwozia, szczotki głównej i mopów.

Roborock pokazał też model Saros 20 Sonic, który dodatkowo wyposażony jest w opcję mopowania twardych powierzchni z wykorzystaniem technologii sonicznej VibraRise 5.0. Model Sonic wyposażono jest też w system RetractSense, który automatycznie chowa moduł LiDAR podczas pracy pod niskimi meblami. Przed plątaniem włosów chroni szczotka główna DuoDivide współpracująca z boczną FlexiArm Arc.​

Pionowe odkurzacze myjące F25

Debiutująca również pionowa,ręczna seria Roborock F25 to trzy nowe urządzenia do odkurzania i czyszczenia podłóg na mokro, różniące się przeznaczeniem i technologią mycia.​

Roborock F25 ACE Pro osiąga moc ssania 25 000 Pa i wykorzystuje technologię JetFoaming, która do mycia generuje gęstą pianę ze 167 milionami mikropęcherzyków z zaledwie 1 ml roztworu. Zastosowany system JawScrapers Anti-Tangle eliminuje plątanie włosów o długości do 50 cm, a stacja zapewnia samoczyszczenie w 95°C z automatycznym suszeniem.

Wyżej pozycjonowany Roborock F25 Ultra to flagowy model typu wet & dry łączący czyszczenie parą i gorącą wodą. Rozwiązania VaporFlow i WaveFlow pozwalają usuwać zaschnięte i tłuste zabrudzenia z zachowaniem bezpieczeństwa dla delikatnych podłóg drewnianych. Urządzenie automatycznie dozuje detergent oraz samo się czyści i suszy.​

Trzecia propozycja to Roborock F25 ACE Combo: modułowy sprzęt 5-w-1 łączący odkurzanie na sucho/mokro, sprzęt ręczny i narzędzie do usuwania roztoczy. Dysponuje siłą ssania do 20 000 Pa. Manewrowanie oraz sprzątanie pod niskimi meblami wspierają technologie SlideTech 2.0 i FlatReach 2.0.

Polskie ceny i promocje na start

Roborock przygotował ofertę premierową, która obowiązuje od 25 marca do 30 kwietnia. Pozwala ona obniżyć cenę startową o kilkaset złotych.

Seria Saros 20:

Saros 20 Standard: 5199 zł (cena regularna: 5699 zł).

(cena regularna: 5699 zł). Saros 20 Standard z automatycznym uzupełnianiem/odprowadzaniem wody: 5899 zł (cena regularna: 6399 zł).

(cena regularna: 6399 zł). Saros 20 Complete: 5499 zł (cena regularna: 5999 zł), dodatkowo zestaw akcesoriów za 1 zł (wartość 299 zł).

(cena regularna: 5999 zł), dodatkowo zestaw akcesoriów za 1 zł (wartość 299 zł). Saros 20 Sonic Complete: 5499 zł (cena regularna: 5999 zł).

Seria F25: