PKO BP wydał komunikat. Ważny dla każdego z nas

PKO Bank Polski opublikował na swojej stronie ważny wpis, z którym powinien zapoznać się każdy polski internauta, nie tylko klienci tego konkretnego banku. Może to ich uchronić przed staniem się ofiarą oszustwa.

PKO BP ostrzega wszystkich

Tym razem PKO BP pochylił się nad kwestią reklam w mediach społecznościowych. Bank przypomina, że logo i nazwa znanej firmy oraz dopisek "sponsorowane" nie są gwarancją tego, że mamy do czynienia z prawdziwym postem. W wielu przypadkach może to być sprytnie zaplanowane oszustwo.

Przestępcy często podszywają się pod banki, znane firmy, ale też instytucje rządowe. Wykupią w mediach społecznościowych reklamy, które mają kusić atrakcyjnym oprocentowaniem, niesamowitym zwrotem z inwestycji, nagrodami czy nawet wyprzedażą asortymentu. Często wywierają presję czasu, informując, że oferta jest limitowana i trzeba z niej skorzystać już teraz, bo inaczej przepadnie.

Takie reklamy najczęściej prowadzą na fałszywe strony internetowe, na których mamy podać swoje dane. Często to nie tylko imię i nazwisko, ale też login i hasło do banku czy numer karty płatniczej wraz z kodem CVV. To samo tyczy się fałszywych sklepów, którym płacimy za towar, który później nie przychodzi.

PKO Bank Polski opublikował listę rzeczy, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.