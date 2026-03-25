Intel Xeon 600 trafiają na rynek. Niebiescy rzucają rękawice AMD

Intel oficjalnie wprowadził do sprzedaży procesory Xeon 600 przeznaczone dla stacji roboczych, które prezentowano już w zeszłym miesiącu. Układy te wcześniej funkcjonowały pod nazwą Granite Rapids-WS. Cała rodzina liczy 11 modeli, z czego 5 ma być dostępnych także w wersjach pudełkowych dla klientów detalicznych. Producent przy okazji potwierdził też rozszerzenie platformy vPro o kolejne CPU typowo dla firm.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mowa o maksymalnie 86 rdzeniach i aż 128 liniach PCI Express 5.0

Niestety, nie opublikowano żadnych nowych wyników wydajności. Niebiescy nadal opierają komunikację na wcześniejszych wykresach. Według firmy Xeon 600 mają oferować do 61% wyższą wydajność wielowątkową i do 9% lepsze osiągi jednowątkowe względem generacji Sapphire Rapids-WS.

Dzisiaj skupiono się na dostępności w sprzedaży, a ceny startują od 499 dolarów i sięgają nawet 7699 dolarów. Intel zaznacza przy tym, że dostępność poszczególnych modeli zależy od konkretnych sprzedawców.

Procesory Xeon 600 mają oferować maksymalnie 86 rdzeni opartych na architekturze Redwood Cove. Intel postawił tutaj wyłącznie na duże rdzenie typu P, bez małych, energooszczędnych typu E. Na pokładzie znalazło się także wsparcie dla Hyper-Threadingu, AVX-512 oraz Intel AMX. Producent podkreśla też obecność instrukcji FP16, które mają przyspieszać zadania związane ze sztuczną inteligencją.

Warto pochylić się też nad platformą Intel W890 na bazie gniazda LGA 4710-2. Przygotowano ją z myślą o zastosowaniach profesjonalnych. Obsługuje do 4 TB pamięci RAM DDR5-8000 typu ECC działającej w ośmiu kanałach, a do tego zapewnia nawet 128 linii PCIe 5.0. To wyraźny sygnał, że Intel celuje w segment zaawansowanych stacji roboczych wykorzystywanych m.in. do projektowania, symulacji, analizy danych czy pracy z AI.