Alior Bank z nowym komunikatem. Ważne informacje dla wszystkich
Alior Bank wydał właśnie pilny komunikat i zaapelował do klientów, aby uważali na propozycje instalowania aplikacji, szczególnie jeśli propozycja pada przez telefon lub za pomocą komunikatora. Większość tego typu telefonów to przemyślana metoda kradzieży, która wykorzystuje złośliwe oprogramowanie. Oto, co warto wiedzieć w tej kwestii.
Alior Bank przestrzega: uważaj na takie aplikacje
Niedawno pisaliśmy o tym, żeby nie ufać osobom, które dzwonią i proszą nas o kartę. Bank znów postanowił zaapelować do swoich klientów i poinformować ich o najnowszym zagrożeniu - oszuści kontaktują się z nami zdalnie i proszą o instalację aplikacji bankowych. Łatwo się nabrać, bowiem aplikacje proponowane przez nich do złudzenia przypominają te oficjalne.
Jeśli zainstalujesz aplikację na polecenie osoby, która przedstawia się np. jako pracownik banku, umożliwisz przestępcom przejęcie dostępu do Twojego konta.
Jak rozpoznać tego typu oszustwo?
Najpierw przestępca musi złapać z tobą kontakt - jest to najczęściej telefon od kogoś, kto przedstawi się jako pracownik banku. Po rozmowie, osoba ta wyśle link do pobrania aplikacji (w rzeczywistości złośliwego oprogramowania). Co najgorsze, nazwy tych aplikacji mogą brzmieć naprawdę wiarygodnie, co sprawia, że łatwo się nabrać nawet bardzo ostrożnym osobom. Przykładowe nazwy to: "Klucz Bezpieczeństwa Alior", "Token U2F Mobilna Ochrona Alior" lub "Alior NFC", albo "TokenKey Alior".
Ważne jest, aby nie ignorować ostrzeżeń, jakie pojawiają się na telefonie w momencie, kiedy chcemy zainstalować aplikację z nieznanego źródła. Choć oszust zrobi wszystko, aby cię namówić na nadanie uprawnień.
Nigdy też nie przykładaj do telefonu karty płatniczej, bo często aplikacje są skonstruowane tak, aby wykradały jej dane. Z pozoru niewinne działania, często mogą skutkować opłakanymi skutkami - utratą pieniędzy z konta bankowego.
Pamiętaj też, że prawdziwy pracownik banku Alior nigdy nie poprosi cię o zainstalowanie aplikacji z podesłanego linka, a już na pewno nie przez telefon. Jeśli jednak nabierzesz podejrzeń, że coś może być nie tak z twoim urządzeniem, wyłącz je natychmiast i odłącz od internetu. Bezzwłocznie też skontaktuj się z oficjalną infolinią banku i wyjaśnij co się stało.