VeloBank właśnie poinformował klientów. Chodzi o sobotę, 28 marca 2026
VeloBank właśnie uraczył swoich klientów kolejnym komunikatem o przerwie technicznej. Tydzień temu, nie mogli oni skorzystać z bankowości internetowej w weekend, ale jak widać, to nie koniec prac. Bank ogłosił kolejną niedostępność na sobotę, 28 marca 2026. Oto, jakich trudności możemy się spodziewać już za dwa dni.
VeloBank z pilnym komunikatem odnośnie soboty
Wraz ze zbliżającym się weekendem, klienci różnych banków mogą spodziewać się planowanych przerw, przeznaczonych na prace serwisowe. VeloBank właśnie ogłosił, że w najbliższą sobotę nie zadziała w nim bankowość internetowa oraz mobilna. Użytkownicy nie skorzystają z usług przez siedem godzin, zatem idealnie by było, aby nie planowali żadnych płatności w godzinach od 00:00 do 7:00.
VeloBank - niedostępność bankowości internetowej i mobilnej
Na jakie niedogodności powinni się przygotować klienci tego banku? Nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości mobilnej, ani internetowej. Nie zadziała także zlecanie przelewów.
Mimo, trwającej przerwy, w dalszym ciągu, klienci banku będą mogli:
- Wypłacać oraz wpłacać gotówkę z bankomatów.
- Płacić kartą, telefonem, zegarkiem i opaską w sklepach stacjonarnych.
- Płacenie BLIK-iem także będzie możliwe w sklepach - zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych.
- Będzie można płacić kartą w internecie i potwierdzać transakcje PIN-em.
Bank przypomina także, że w razie jakichkolwiek problemów, jego infolinia bankowa działa całą dobę, 7 dni w tygodniu i służy pomocą. Wiedząc jednak o planowanej niedostępności, najlepiej nie planować żadnych przelewów ani płatności przez te 7 godzin. Bank zawsze ogłasza planowane przerwy z wyprzedzeniem, po to, aby jak najlepiej się do nich przygotować.