VeloBank właśnie poinformował klientów. Chodzi o sobotę, 28 marca 2026

VeloBank z pilnym komunikatem odnośnie soboty

Wraz ze zbliżającym się weekendem, klienci różnych banków mogą spodziewać się planowanych przerw, przeznaczonych na prace serwisowe. VeloBank właśnie ogłosił, że w najbliższą sobotę nie zadziała w nim bankowość internetowa oraz mobilna. Użytkownicy nie skorzystają z usług przez siedem godzin, zatem idealnie by było, aby nie planowali żadnych płatności w godzinach od 00:00 do 7:00.

VeloBank - niedostępność bankowości internetowej i mobilnej

Na jakie niedogodności powinni się przygotować klienci tego banku? Nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości mobilnej, ani internetowej. Nie zadziała także zlecanie przelewów.

Mimo, trwającej przerwy, w dalszym ciągu, klienci banku będą mogli:

Wypłacać oraz wpłacać gotówkę z bankomatów.

Płacić kartą, telefonem, zegarkiem i opaską w sklepach stacjonarnych.

Płacenie BLIK-iem także będzie możliwe w sklepach - zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych.

Będzie można płacić kartą w internecie i potwierdzać transakcje PIN-em.