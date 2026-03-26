Płatności bezgotówkowe

VeloBank właśnie poinformował klientów. Chodzi o sobotę, 28 marca 2026

VeloBank właśnie uraczył swoich klientów kolejnym komunikatem o przerwie technicznej. Tydzień temu, nie mogli oni skorzystać z bankowości internetowej w weekend, ale jak widać, to nie koniec prac. Bank ogłosił kolejną niedostępność na sobotę, 28 marca 2026. Oto, jakich trudności możemy się spodziewać już za dwa dni.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:12

VeloBank z pilnym komunikatem odnośnie soboty

Wraz ze zbliżającym się weekendem, klienci różnych banków mogą spodziewać się planowanych przerw, przeznaczonych na prace serwisowe. VeloBank właśnie ogłosił, że w najbliższą sobotę nie zadziała w nim bankowość internetowa oraz mobilna. Użytkownicy nie skorzystają z usług przez siedem godzin, zatem idealnie by było, aby nie planowali żadnych płatności w godzinach od 00:00 do 7:00.

VeloBank - niedostępność bankowości internetowej i mobilnej

Na jakie niedogodności powinni się przygotować klienci tego banku? Nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości mobilnej, ani internetowej. Nie zadziała także zlecanie przelewów.

Mimo, trwającej przerwy, w dalszym ciągu, klienci banku będą mogli:

  • Wypłacać oraz wpłacać gotówkę z bankomatów.
  • Płacić kartą, telefonem, zegarkiem i opaską w sklepach stacjonarnych. 
  • Płacenie BLIK-iem także będzie możliwe w sklepach - zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych.
  • Będzie można płacić kartą w internecie i potwierdzać transakcje PIN-em.

Bank przypomina także, że w razie jakichkolwiek problemów, jego infolinia bankowa działa całą dobę, 7 dni w tygodniu i służy pomocą. Wiedząc jednak o planowanej niedostępności, najlepiej nie planować żadnych przelewów ani płatności przez te 7 godzin. Bank zawsze ogłasza planowane przerwy z wyprzedzeniem, po to, aby jak najlepiej się do nich przygotować. 

Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank