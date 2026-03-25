Premiera genialnego serialu sci-fi już w piątek. Padła ważna informacja

Apple TV+ już za dwa dni, czyli 27 marca 2026, zabierze nas w obiecaną kosmiczną podróż z piątym sezonem genialnego serialu "For All Mankind". To jeden z flagowych tytułów platformy, co oznacza, że premiera tego tytułu, po przerwie trwającej ponad dwa lata, to naprawdę wielki moment. Na tyle wielki, aby ogłosić coś jeszcze. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:53
Premiera genialnego serialu sci-fi już w piątek. Padła ważna informacja

"For All Mankind" dostanie jeszcze 6. sezon

Nie da się ukryć, że "For All Mankind" zmierza ku końcowi. A warto podkreślić, że premiera pierwszego sezonu miała miejsce w 2019 roku. Apple TV właśnie oficjalnie ogłosiło, że ten uznany dramat kosmiczny otrzyma jeszcze jeden sezon - szósty i zarazem ostatni. Decyzja zapadła tuż przed premierą piątego sezonu, która odbędzie się już za dwa dni. Może okazać się kluczowa, bowiem twórcy będą starali się zamknąć całą historię po swojej myśli. 

Możliwość eksplorowania uniwersum "For All Mankind" przez sześć sezonów była niesamowitym przywilejem i jesteśmy zachwyceni możliwością zakończenia historii w sposób, na jaki zawsze liczyliśmy.

powiedzieli twórcy Matt Wolpert i Ben Nedivi w ogłoszeniu Apple. 

Fani "For All Mankind" nudzić się jeszcze nie będą

Apple TV zapowiedziało także kolejną ekspansję serii w postaci spin-offu "Star City", którego światowa premiera odbędzie się 29 maja 2026. 

Telewizor BLAUPUNKT 75MCG8000S 75" MINILED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor BLAUPUNKT 86QCG6000S 86" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision
Telewizor DREAME 65S100 65" MINILED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Dla wszystkich, którzy nie do końca orientują się w temacie, o czym dokładnie opowiada serial "For All Mankind", krótka przypominajka: to wciągająca, alternatywna wersja historii, która opowiada o burzliwym życiu astronautów NASA i ich rodzin.Tym razem, to ZSRR jako pierwszy ląduje na Księżycu w 1969, co zmienia bieg historii. To porywająca historia typu "co by było, gdyby", autorstwa Ronalda D. Moore'a. 

5. sezonu oryginalnego serialu "For All Mankind" będzie składał się z 10. odcinków. Pierwszy zadebiutuje na Apple TV+  27 marca, a kolejne będą pojawiały się w każdy piątek, aż do 29 maja 2026.

Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, collider.com