Premiera genialnego serialu sci-fi już w piątek. Padła ważna informacja

"For All Mankind" dostanie jeszcze 6. sezon

Nie da się ukryć, że "For All Mankind" zmierza ku końcowi. A warto podkreślić, że premiera pierwszego sezonu miała miejsce w 2019 roku. Apple TV właśnie oficjalnie ogłosiło, że ten uznany dramat kosmiczny otrzyma jeszcze jeden sezon - szósty i zarazem ostatni. Decyzja zapadła tuż przed premierą piątego sezonu, która odbędzie się już za dwa dni. Może okazać się kluczowa, bowiem twórcy będą starali się zamknąć całą historię po swojej myśli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Możliwość eksplorowania uniwersum "For All Mankind" przez sześć sezonów była niesamowitym przywilejem i jesteśmy zachwyceni możliwością zakończenia historii w sposób, na jaki zawsze liczyliśmy. powiedzieli twórcy Matt Wolpert i Ben Nedivi w ogłoszeniu Apple.

Fani "For All Mankind" nudzić się jeszcze nie będą

Apple TV zapowiedziało także kolejną ekspansję serii w postaci spin-offu "Star City", którego światowa premiera odbędzie się 29 maja 2026.

Dla wszystkich, którzy nie do końca orientują się w temacie, o czym dokładnie opowiada serial "For All Mankind", krótka przypominajka: to wciągająca, alternatywna wersja historii, która opowiada o burzliwym życiu astronautów NASA i ich rodzin.Tym razem, to ZSRR jako pierwszy ląduje na Księżycu w 1969, co zmienia bieg historii. To porywająca historia typu "co by było, gdyby", autorstwa Ronalda D. Moore'a.