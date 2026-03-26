Google chwali się wynikami. Android zostawia iOS w tyle

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:43
Google chwali się, że Chrome na najnowszym Androidzie stał się najszybszą przeglądarką mobilną. Swoje zdanie poparł konkretnymi danymi, w tym przypadku wynikami z dwóch benchmarków - Speedometer 3.1 oraz LoadLine.

Android lepszy niż iOS

Speedometer 3.1 to oprogramowanie, które ma symulować prawdziwe korzystanie z przeglądarki internetowej. Aplikacja wchodzi na strony, klika odnośniki, scrolluje witryny, a nawet wpisuje tekst. Wszystko po to, aby sprawdzić, jak dana przeglądarka jest szybka. Z kolei LoadLine mierzy, jak szybko ładują się strony internetowe.

Smartfon ULEFONE Armor 23 Ultra 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Pomarańczowy UF-A23U NC OE
Smartfon ULEFONE Armor 23 Ultra 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Pomarańczowy UF-A23U NC OE
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Smartfon ULEFONE Armor X12 3/32GB 5.45" Zielony UF-AX12 NC GN
Smartfon ULEFONE Armor X12 3/32GB 5.45" Zielony UF-AX12 NC GN
0 zł
469.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 469.99 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Niebieski
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Google zaprezentował wykres wydajności. Widzimy na nim trzy nienazwane urządzenia z Androidem, zestawione z konkurencyjną platformą mobilną, prawdopodobnie iOS. W Speedometer 3.1 sprzęty z Androidem uzyskują średnio 48,2 pkt, gdzie system Apple może pochwalić się wynikiem 43,8 pkt. Z kolei w LoadLine różnica to 276,3 kontra 207,4, oczywiście również na korzyść Androida.

Nie wiemy, jakie telefony dokładnie zostały przetestowane. Nieoficjalnie mówi się, że to Pixel 10 pro, Galaxy S26 Ultra oraz Xiaomi 16. 

Źródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena