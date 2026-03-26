Google chwali się wynikami. Android zostawia iOS w tyle

Google chwali się, że Chrome na najnowszym Androidzie stał się najszybszą przeglądarką mobilną. Swoje zdanie poparł konkretnymi danymi, w tym przypadku wynikami z dwóch benchmarków - Speedometer 3.1 oraz LoadLine.

Android lepszy niż iOS

Speedometer 3.1 to oprogramowanie, które ma symulować prawdziwe korzystanie z przeglądarki internetowej. Aplikacja wchodzi na strony, klika odnośniki, scrolluje witryny, a nawet wpisuje tekst. Wszystko po to, aby sprawdzić, jak dana przeglądarka jest szybka. Z kolei LoadLine mierzy, jak szybko ładują się strony internetowe.

Google zaprezentował wykres wydajności. Widzimy na nim trzy nienazwane urządzenia z Androidem, zestawione z konkurencyjną platformą mobilną, prawdopodobnie iOS. W Speedometer 3.1 sprzęty z Androidem uzyskują średnio 48,2 pkt, gdzie system Apple może pochwalić się wynikiem 43,8 pkt. Z kolei w LoadLine różnica to 276,3 kontra 207,4, oczywiście również na korzyść Androida.