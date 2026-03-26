Google chwali się wynikami. Android zostawia iOS w tyle
Google chwali się, że Android stał się lepszy od Apple iOS. Chodzi o prędkości przeglądarek mobilnych.
Google chwali się, że Chrome na najnowszym Androidzie stał się najszybszą przeglądarką mobilną. Swoje zdanie poparł konkretnymi danymi, w tym przypadku wynikami z dwóch benchmarków - Speedometer 3.1 oraz LoadLine.
Android lepszy niż iOS
Speedometer 3.1 to oprogramowanie, które ma symulować prawdziwe korzystanie z przeglądarki internetowej. Aplikacja wchodzi na strony, klika odnośniki, scrolluje witryny, a nawet wpisuje tekst. Wszystko po to, aby sprawdzić, jak dana przeglądarka jest szybka. Z kolei LoadLine mierzy, jak szybko ładują się strony internetowe.
Google zaprezentował wykres wydajności. Widzimy na nim trzy nienazwane urządzenia z Androidem, zestawione z konkurencyjną platformą mobilną, prawdopodobnie iOS. W Speedometer 3.1 sprzęty z Androidem uzyskują średnio 48,2 pkt, gdzie system Apple może pochwalić się wynikiem 43,8 pkt. Z kolei w LoadLine różnica to 276,3 kontra 207,4, oczywiście również na korzyść Androida.
Nie wiemy, jakie telefony dokładnie zostały przetestowane. Nieoficjalnie mówi się, że to Pixel 10 pro, Galaxy S26 Ultra oraz Xiaomi 16.