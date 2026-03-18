Nowość od Apple TV to jedna z najciekawszych premier tej wiosny

Apple TV właśnie umieściło w sieci pierwszy zwiastun filmu "Outcome" ("Skutki uboczne"). Ma to być nowa czarna komedia z Keanu Reevesem w roli głównej. I faktycznie, wszystko na to wskazuje, że czeka na nas jedna z najciekawszych premier filmowych tej wiosny. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
08:49
0
Apple TV z globalną premierą filmu "Outcome"

Platforma streamingowa zaplanowała globalną premierę filmu "Outcome" na 10 kwietnia 2026 roku. Film stawia Keanu Reevesa w centrum hollywoodzkiego kryzysu. Pokazuje, jak jedno wideo potrafi zasiać niepewność i zmienić podejście człowieka do życia. Całość reżyseruje Jonah Hill, który także gra prawnika bohatera u boku takich gwiazd, jak Cameron Diaz i Matt Boomer. Trzeba przyznać, że już sama obsada zapewnia mocne wejście na platformę.

"Droga ku odkupieniu" z premierą 10 kwietnia 2026

Keanu Reeves wciela się w Reefa Hawka, słynnego gwiazdora filmowego, którego życie zaczyna drżeć w posadach, w momencie kiedy dostaje on tajemnicze nagranie z groźbą wymuszenia. Od tego momentu, zaczyna się jego "podróż ku odkupieniu". Bohater za wszelką cenę stara się zapobiec skandalowi. A nie jest mu wcale łatwo, bowiem żyje w dobie mediów społecznościowych. Zostaje zmuszony naprawić dawne błędy, przeprosić niektóre osoby - wszystko po to, aby dowiedzieć się kto stoi za całym tym szantażem. 

Ten film doskonale wpisuje się we współczesną kulturę, w której na pierwszy plan wysuwa się presja sławy, tak charakterystyczna dla ery mediów społecznościowych. Można powiedzieć, że to takie połączenie satyry branżowej z osobistym rozliczeniem. 

Film "Skutki uboczne" to komedia (typ czarnej komedii), czas trwania 1h23 minuty. Planowana premiera na Apple TV+ to 10 kwietnia 2026.

Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, macobserver.com