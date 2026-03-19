Nowy zwiastun Spider-Mana rozpala do czerwoności. Kawał dobrej roboty

"Spider-Man" po raz czwarty

Premiera "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień" w Polsce odbędzie się 31 lipca 2026 roku, czyli w ten sam dzień, kiedy będzie miała miejsce światowa premiera produkcji. Fani już jakiś czas temu ucieszyli się z tego, że film będzie dystrybuowany pod tytułem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", co stanowi dosłowne tłumaczenie oryginalnego. Zatem, obędzie się bez żadnych kontrowersji w tej kwestii. A sami wiemy z doświadczenia, że różnie bywa z tymi tłumaczeniami.

Tom Holland i Zendaya powracają na ekrany

Ale to nie koniec wielkich nazwisk. Spider-Man to film, w którym obsada jest naprawdę godna uwagi. Obok Hollanda (Peter Parker) i Zendayi (MJ), pojawia się także Mark Ruffalo i Benedict Cumberbatch. Pierwszy powtarza rolę Bruce'a Bannera a drugi wciela się w postać Doktora Strange'a. W tej części Spider-Mana pojawi się też nowa aktorka Sadie Sink i jeśli się dobrze przypatrzymy, dostrzeżemy ją w zwiastunie.

Szczegóły fabuły do tej pory nie były znane, ale opublikowany zwiastun daje nam już jakiś ogólny zarys. Ale taka jest rola zapowiedzi - mają one rzucić pierwsze spojrzenie na to, czego fani będą mogli spodziewać się w kolejnym rozdziale przygód superbohatera. Akcja nowej odsłony Spider-Mana rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach ze "Spider-Mana: Bez drogi do domu".

Co o produkcji mówi streszczenie, opublikowane przez producentkę, Amy Pascal?

Peter Parker jest teraz dorosłym człowiekiem, żyjącym zupełnie samotnie, dobrowolnie wymazując się z życia oraz z pamięci tych, których kocha. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który już dawno zapomniał jego imię, poświęca się całkowicie ochronie swojego miasta. Spider-Man ma pełen etat, ale w miarę jak rosną wymagania, presja wywołuje zaskakującą przemianę fizyczną, która zagraża jego istnieniu.