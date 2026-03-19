Santander właśnie ogłosił. Przerwa od piątku do niedzieli

20-22 marca, przerwa w banku Santander

Przerwy są nieodłącznym elementem działalności banków. Potrzebują ich, aby rozwijać swoją bankowość. Najczęściej też, wszystkie planowe prace, przeprowadzają w trakcie weekendu (w ten weekend prace tego typu zaplanował także VeloBank), po to, aby klienci jak najmniej je odczuli. Prace podzielone zostały na dwa etapy.

Santander Bank Polska - co nie będzie działało od piątku do soboty?

Od piątku 23:00 do soboty 7:00 pojawią się problemy w działaniu:

Aplikacji mobilnej (będzie ona niedostępna od 23:00 do 00:30);

(będzie ona niedostępna od 23:00 do 00:30); Bankowości internetowej (nie zalogujemy się na stronę);

(nie zalogujemy się na stronę); Nie będą działały przelewy zwykłe, ani natychmiastowe;

zwykłe, ani natychmiastowe; Nie uda nam się zapłacić w sklepach internetowych za pośrednictwem Przelew24;

Nie zadziała usługa BLIK ;

; Ani Kantor Santander;

Mimo przerwy, klienci banku nadal będą mogli płacić kartą z sklepach i internecie. Będzie można także używać karty w bankomatach. W sobotę, bez problemu także sprawdzimy stan konta oraz historię transakcji sprzed przerwy. Będzie można także mieć wgląd na listę biletów i parkingów.

Przerwa weekendowa w Santander. Co nie zadziała w niedzielę?

Nie będą możliwe wpłaty, ani wypłaty kartą w bankomatach Santander od 00:00 do 5:00

Santander wkrótce zmieni się w Erste