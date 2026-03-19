Santander właśnie ogłosił. Przerwa od piątku do niedzieli
Santander Bank Polska właśnie poinformował swoich klientów, że zaplanował przerwę techniczną, która będzie trwała od piątku, aż do niedzieli. Zatem, w najbliższy weekend, 20-22 marca, osoby korzystające z Santandera, powinny przygotować się na sporą liczbę niedogodności. Co i kiedy przestanie działać?
20-22 marca, przerwa w banku Santander
Przerwy są nieodłącznym elementem działalności banków. Potrzebują ich, aby rozwijać swoją bankowość. Najczęściej też, wszystkie planowe prace, przeprowadzają w trakcie weekendu (w ten weekend prace tego typu zaplanował także VeloBank), po to, aby klienci jak najmniej je odczuli. Prace podzielone zostały na dwa etapy.
Santander Bank Polska - co nie będzie działało od piątku do soboty?
Od piątku 23:00 do soboty 7:00 pojawią się problemy w działaniu:
- Aplikacji mobilnej (będzie ona niedostępna od 23:00 do 00:30);
- Bankowości internetowej (nie zalogujemy się na stronę);
- Nie będą działały przelewy zwykłe, ani natychmiastowe;
- Nie uda nam się zapłacić w sklepach internetowych za pośrednictwem Przelew24;
- Nie zadziała usługa BLIK;
- Ani Kantor Santander;
Mimo przerwy, klienci banku nadal będą mogli płacić kartą z sklepach i internecie. Będzie można także używać karty w bankomatach. W sobotę, bez problemu także sprawdzimy stan konta oraz historię transakcji sprzed przerwy. Będzie można także mieć wgląd na listę biletów i parkingów.
Przerwa weekendowa w Santander. Co nie zadziała w niedzielę?
- Nie będą możliwe wpłaty, ani wypłaty kartą w bankomatach Santander od 00:00 do 5:00
Santander wkrótce zmieni się w Erste
Santander ostatnio, przy każdej możliwej okazji, uświadamia swoich klientów, że zmienia się w Erste. I o tym jest chyba najgłośniej. Ale bez obaw, bank uspokaja, że korzystający z usług banku o nic nie powinni się martwić.