Płatności bezgotówkowe

Pilny komunikat od VeloBanku. Chodzi o niedzielę, 22 marca 2026

Weekend zbliża się wielkimi krokami, zatem banki ogłaszają przerwy techniczne. O tym, że klienci nie skorzystają z aplikacji mobilnej, ani nie zlecą przelewów, poinformował właśnie VeloBank. Oto, jak klienci tego banku powinni się przygotować na najbliższą niedzielę. Wyjaśniamy co zadziała, a co nie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
VeloBank - niedostępność bankowości internetowej 22 marca 2026

Kiedy bank nie zadziała jak powinien? Problemów możemy spodziewać się już w najbliższą niedzielę, 22 marca. Aż przez osiem godzin, nie skorzystamy z bankowości internetowej, ani nie zalogujemy się do aplikacji mobilnej. Niedostępność nastąpi od 00:00 do 8:00

Dalsza część tekstu pod wideo

Co przez 8 h nie zadziała w VeloBanku?

Nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości internetowej, ani mobilnej. Należy się też przygotować na to, że w czasie przeprowadzanych pracy, nie zlecimy także żadnych przelewów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank ANKER Nano A1259G61 10000mAh 30W Zielony
Powerbank ANKER Nano A1259G61 10000mAh 30W Zielony
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Powerbank ANKER A1384G11 20000 mAh 30W Czarny
Powerbank ANKER A1384G11 20000 mAh 30W Czarny
-80 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.99 zł
Powerbank ALLITY APB-200 19200 mAh 130W Szary
Powerbank ALLITY APB-200 19200 mAh 130W Szary
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Advertisement

Co będzie działało bez zmian?

Całe szczęście, bank zostawił klientom wiele możliwości. Nadal będzie można płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. Podczas zakupów także zadziała nam BLIK, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i tych internetowych. Będzie także można wpłacać oraz wypłacać gotówkę z bankomatów z użyciem BLIK-a. Bez problemów bedą także działały płatności kartą w internecie, z potwierdzeniem ePIN-em. Za pomocą karty będzie także można wpłacać oraz wypłacać środki z bankomatu.

Bank przypomina także, że w trakcie planowanej przerwy, będzie jego infolinia (jest ona czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu) i w razie potrzeby, zawsze służy pomocą. 

Projektor Optoma
Image
telepolis
banki VeloBank VeloBank aplikacja VeloBank konto VeloBank przerwa
Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank