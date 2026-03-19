Pilny komunikat od VeloBanku. Chodzi o niedzielę, 22 marca 2026

VeloBank - niedostępność bankowości internetowej 22 marca 2026

Kiedy bank nie zadziała jak powinien? Problemów możemy spodziewać się już w najbliższą niedzielę, 22 marca. Aż przez osiem godzin, nie skorzystamy z bankowości internetowej, ani nie zalogujemy się do aplikacji mobilnej. Niedostępność nastąpi od 00:00 do 8:00.

Co przez 8 h nie zadziała w VeloBanku?

Nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości internetowej, ani mobilnej. Należy się też przygotować na to, że w czasie przeprowadzanych pracy, nie zlecimy także żadnych przelewów.

Co będzie działało bez zmian?

Całe szczęście, bank zostawił klientom wiele możliwości. Nadal będzie można płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. Podczas zakupów także zadziała nam BLIK, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i tych internetowych. Będzie także można wpłacać oraz wypłacać gotówkę z bankomatów z użyciem BLIK-a. Bez problemów bedą także działały płatności kartą w internecie, z potwierdzeniem ePIN-em. Za pomocą karty będzie także można wpłacać oraz wypłacać środki z bankomatu.