Pilny komunikat od VeloBanku. Chodzi o niedzielę, 22 marca 2026
Weekend zbliża się wielkimi krokami, zatem banki ogłaszają przerwy techniczne. O tym, że klienci nie skorzystają z aplikacji mobilnej, ani nie zlecą przelewów, poinformował właśnie VeloBank. Oto, jak klienci tego banku powinni się przygotować na najbliższą niedzielę. Wyjaśniamy co zadziała, a co nie.
VeloBank - niedostępność bankowości internetowej 22 marca 2026
Kiedy bank nie zadziała jak powinien? Problemów możemy spodziewać się już w najbliższą niedzielę, 22 marca. Aż przez osiem godzin, nie skorzystamy z bankowości internetowej, ani nie zalogujemy się do aplikacji mobilnej. Niedostępność nastąpi od 00:00 do 8:00.
Co przez 8 h nie zadziała w VeloBanku?
Nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości internetowej, ani mobilnej. Należy się też przygotować na to, że w czasie przeprowadzanych pracy, nie zlecimy także żadnych przelewów.
Co będzie działało bez zmian?
Całe szczęście, bank zostawił klientom wiele możliwości. Nadal będzie można płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. Podczas zakupów także zadziała nam BLIK, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i tych internetowych. Będzie także można wpłacać oraz wypłacać gotówkę z bankomatów z użyciem BLIK-a. Bez problemów bedą także działały płatności kartą w internecie, z potwierdzeniem ePIN-em. Za pomocą karty będzie także można wpłacać oraz wypłacać środki z bankomatu.
Bank przypomina także, że w trakcie planowanej przerwy, będzie jego infolinia (jest ona czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu) i w razie potrzeby, zawsze służy pomocą.