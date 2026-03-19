PKO BP z ważnym komunikatem dla klientów. Ta data jest kluczowa
PKO BP opublikował komunikat, z którym powinien zapoznać się każdy klient banku. Kluczowa jest data 22 marca.
PKO BP odcina klientów
PKO Bank Polski poinformował o planowanej przerwie technicznej, która potrwa aż 12 godzin. W tym czasie klienci zostaną odcięci od wielu funkcji i aplikacji, więc lepiej zawczasu się przygotować.
Tym razem prace techniczne zaplanowane są na niedzielę 22 marca. Zacznie się o północy z soboty na niedzielę i potrwa aż do godziny 12:00 w niedzielę. W tym czasie:
- nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes/ nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo,
- nie skorzystasz z serwisu i aplikacji PKO Junior,
aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne,
- nie skorzystasz z aplikacji iPKO biznes,
- nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking) oraz Allegro Klik,
- nie zapłacisz w internecie „Płacę z iPKO”.
Dobra informacja jest taka, że przerwa nie wpłynie na możliwość płacenia kartą. Te nadal będą działać zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i bankomatach. Natomiast w przypadku płatności internetowych ochrona w ramach 3D-Secure 2 będzie dostępna autoryzacja tylko SMS-em lub PIN-em do karty.