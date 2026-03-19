PKO BP z ważnym komunikatem dla klientów. Ta data jest kluczowa

PKO BP odcina klientów

PKO Bank Polski poinformował o planowanej przerwie technicznej, która potrwa aż 12 godzin. W tym czasie klienci zostaną odcięci od wielu funkcji i aplikacji, więc lepiej zawczasu się przygotować.

Tym razem prace techniczne zaplanowane są na niedzielę 22 marca. Zacznie się o północy z soboty na niedzielę i potrwa aż do godziny 12:00 w niedzielę. W tym czasie:

nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes/ nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo,

nie skorzystasz z serwisu i aplikacji PKO Junior,

aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne,

nie skorzystasz z aplikacji iPKO biznes,

nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking) oraz Allegro Klik,

nie zapłacisz w internecie „Płacę z iPKO”.