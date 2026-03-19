PKO BP z ważnym komunikatem dla klientów. Ta data jest kluczowa

PKO BP odcina klientów

PKO Bank Polski poinformował o planowanej przerwie technicznej, która potrwa aż 12 godzin. W tym czasie klienci zostaną odcięci od wielu funkcji i aplikacji, więc lepiej zawczasu się przygotować.

Tym razem prace techniczne zaplanowane są na niedzielę 22 marca. Zacznie się o północy z soboty na niedzielę i potrwa aż do godziny 12:00 w niedzielę. W tym czasie:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
-10 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
0 zł
334 zł - najniższa cena
Kup teraz 334 zł
Karta zabezpieczająca AUTHENTREND ATKey.Card NFC Czarny
Karta zabezpieczająca AUTHENTREND ATKey.Card NFC Czarny
0 zł
289 zł - najniższa cena
Kup teraz 289 zł
Advertisement
  • nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes/ nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo,
  • nie skorzystasz z serwisu i aplikacji PKO Junior,
    aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne,
  • nie skorzystasz z aplikacji iPKO biznes,
  • nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking) oraz Allegro Klik,
  • nie zapłacisz w internecie „Płacę z iPKO”.

Dobra informacja jest taka, że przerwa nie wpłynie na możliwość płacenia kartą. Te nadal będą działać zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i bankomatach. Natomiast w przypadku płatności internetowych ochrona w ramach 3D-Secure 2 będzie dostępna autoryzacja tylko SMS-em lub PIN-em do karty.

Yubico Security Key C NFC by Yubico
169,00 zł
Yubico YubiKey 5C NFC
249,00 zł
Źródła tekstu: PKO BP, oprac. własne