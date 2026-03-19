Przedwzmacniacz lampowy w słuchawkach Bluetooth? Oto Écoute TH1

Choć dla przeciętnego użytkownika może to brzmieć skomplikowanie, w praktyce oznacza to przeniesienie technologii z drogich, stacjonarnych zestawów hi-fi prosto na naszą głowę. To sprzęt, który ma zaoferować naturalność dźwięku dotąd niespotykaną w urządzeniach działających po Bluetooth.

Słuchawki z miniaturową lampą elektronową

Większość popularnych słuchawek bezprzewodowych opiera swoje działanie na jednym, zintegrowanym układzie SoC, który obsługuje łączność Bluetooth, dekoduje przesyłany dźwięk i odpowiada za dodatkowe funkcje. W takiej konfiguracji cały tor audio zamknięty jest w jednym, bardzo energooszczędnym układzie. W droższych modelach może się np. znaleźć osobny DAC wyższej klasy.

Twórcy Écoute TH1 poszli zupełnie inną drogą. Zamiast polegać wyłącznie na komponentach cyfrowych, zastosowali fizyczny tor sygnałowy, który dba o to, by muzyka brzmiała dokładnie tak, jak zaplanowano to w studiu nagraniowym.

Najciekawszym elementem nowej konstrukcji jest miniaturowa lampa elektronowa Nutube 6P1, pełniąca funkcję przedwzmacniacza. Tradycyjne wzmacniacze lampowe są uwielbiane przez koneserów dobrego brzmienia, ponieważ nadają muzyce ciepłe i organiczne brzmienie, usuwając cyfrową surowość. Do tej pory, aby cieszyć się taką jakością, trzeba było podłączyć słuchawki kablem do stacjonarnego sprzętu. Teraz ta technologia trafiła do słuchawek Bluetooth, a samą świecącą na turkusowo lampę można nawet podejrzeć przez specjalne okienko w lewej muszli.

Upakowanie tak zaawansowanych podzespołów do słuchawek ma jednak swoje konsekwencje w postaci masy urządzenia. Sprzęt waży aż 424 gramy. W środku znalazły się także przetworniki 40 mm z tytanową powłoką, zapewniające przenoszenie 20 Hz - 20 kHz. Słuchawki wyposażone są w aktywną redukcję szumów (ANC) i obsługę Bluetooth 5.3 z kodekiem LDAC, a wbudowany akumulator wystarcza na 20 godzin słuchania, a po jego wyładowaniu można skorzystać z klasycznego kabla audio 3,5 mm lub złącza USB-C.

Écoute TH1 mają aluminiową obudowę i wymienne nauszniki z pianki zapamiętującej kształt. Do dyspozycji użytkowników oddano także aplikację mobilną, która pozwala na precyzyjne dostrojenie dźwięku na poziomie cyfrowym, zanim trafi on do analogowej lampy.