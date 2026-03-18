Taki gadżet powinien mieć każdy biegacz. Teraz kupisz go w Media Expert

Mamy ten moment w roku, kiedy z dnia na dzień robi się coraz cieplej. To oznacza, że jeśli obiecaliśmy sobie wziąć się w końcu za bieganie, coraz trudniej znaleźć wymówkę, by odłożyć to na mityczne „jutro”. Czas wyciągnąć trampki z szafy i ruszać w miasto.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wcześniej warto jednak pomyśleć o gadżecie, który nie tylko ułatwi nam regularny trening, ale także będzie nas do niego skutecznie motywował. Mowa o smartwatchu Huawei Watch GT Runner 2, który właśnie trafił do sprzedaży, a w Media Expert znajdziecie go w ofercie premierowej.

Stworzony dla biegaczy

Oczywiście, jeśli planujecie rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, jakikolwiek sprzęt, który pozwoli Wam monitorować postępy, będzie nieocenioną pomocą. W tej roli sprawdzi się niemal każdy smartwatch albo smartband – wystarczy, że posiada wbudowany krokomierz i sensor tętna. Huawei Watch GT Runner 2 idzie jednak dalej – i to nie o krok, a o cały maraton. Dosłownie.

To model od początku do końca zaprojektowany z myślą o biegaczach. Jego obudowa została wykonana z lekkiego stopu tytanu, dzięki czemu zegarek waży raptem 34 g i nie ciąży na nadgarstku. Pasek – przynajmniej w wybranych wariantach – przygotowano ze specjalnego materiału AirDry, zwiększającego przepuszczanie powietrza oraz skutecznie odprowadzającego pot i wilgoć. Z kolei antena GPS została przeprojektowana w taki sposób, by jeszcze dokładniej śledzić położenie użytkownika i to nawet wśród gęstej zabudowy.

Na pokładzie pojawiło się też kilka wyspecjalizowanych funkcji. Znajdziemy tu m.in. dedykowany program treningowy do maratonu, dokładne monitorowanie wszystkich wskaźników istotnych dla biegaczy oraz plany treningowe. Daje to doskonały wgląd w postępy, których dokonujemy każdego dnia. To z kolei zapewnia dodatkową motywację oraz pozwala trenować w maksymalnie efektywny sposób.

Każda aktywność się liczy

Na bieganiu świat się jednak nie kończy – tak samo jak nie kończą się możliwości Huawei Watch GT Runner 2. To w dalszym ciągu świetny smartwatch, który przyda się przy wykonywaniu dowolnego rodzaju aktywności. Zegarek wyposażono w ponad 100 różnych trybów sportowych, więc nieważne, czy jeździcie na rowerze, podnosicie ciężary czy gracie w golfa – nadal możecie rejestrować i śledzić swoje postępy.

Co więcej, Huawei Watch GT Runner 2 radzi sobie z kilkoma obszarami pomijanymi przez większość producentów. Przykładowo, znajdziemy tu program dedykowany do nurkowania, pozwalający na zanurzenie na głębokość maksymalnie 40 metrów.

Dla zdrowia!

A już nawet pomijając temat sportu, w porządny smartwatch warto zainwestować chociażby dla zdrowia. Dzięki dokładnym pomiarom pracy serca czy oddechu możemy lepiej zadbać o swój organizm oraz w porę zareagować, kiedy pojawią się pierwsze niepokojące sygnały.

No i tutaj Huawei Watch GT Runner 2 także wyróżnia się pozytywnie na tle konkurencji. Standardowo dostajemy pomiar tętna , ale to dopiero początek, bo możliwości tutejszych sensorów idą znacznie dalej. Zegarek wyposażono m.in. w funkcję pomiaru EKG czy nową funkcję monitorowania zmienności rytmu zatokowego (HRV). Urządzenie samo śledzi kluczowe parametry, takie jak czas snu czy poziom stresu, a najważniejsze informacje dostarcza nam w formie przejrzystych raportów i powiadomień. Z kolei w sytuacjach awaryjnych zegarek pomoże nam wykonać połączenie alarmowe, nawet jeśli nie mamy telefonu w zasięgu ręki.

Oferta na start

W dużym skrócie, Huawei Watch GT Runner 2 to idealne akcesorium dla każdego biegacza i nie tylko. Niezależnie od tego, czy szykujecie się do maratonu, czy po prostu wraz z przyjściem wiosny chcielibyście nieco popracować nad własną kondycją, taki sprzęt z pewnością okaże się nieocenioną pomocą.