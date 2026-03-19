Biedronka z ukrytą ofertą 2w1. Podpowiadamy, gdzie jej szukać

Prawdopodobnie robisz to źle, ale Biedronka pomoże

Od 19 marca w stacjonarnej ofercie sklepów Biedronka pojawił się hit, bez którego nie wyobrażam sobie życia. Tej kosmetycznej firmy o polskich korzeniach nie trzeba nikomu przedstawiać, Polacy doskonale już znają HISKIN. Tym razem nie chodzi jednak o kosmetykę naszego ciała, lecz sprzętu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czyścik i spray do ekranów 2w1 marki Hiskin to niewielki zestaw do wielkich zadań. Możemy nim doprowadzić do porządku zarówno ekran telefonu, jak i ten w laptopie czy telewizorze. Zewnętrzna, irchowa powierzchnia zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność usuwania odcisków palców czy tłustych zabrudzeń, a jej działanie potęguje wbudowany spray ze specjalnym płynem.

Co ważne, producent nie zastosował tutaj alkoholu, ani innych substancji, które mogą uszkadzać delikatne powłoki antyrefleksyjne ekranów i powodować ich trwałe uszkodzenie.

Gdzie szukać tej okazji?