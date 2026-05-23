Nauka

Terroryzował oceany miliony lat temu. Odkryto pradawnego dinozaura

80 milionów lat temu w wodach dzisiejszego Teksasu żył drapieżnik, przy którym największy rekin biały wygląda jak rybka z akwarium. Właśnie go oficjalnie odkryliśmy.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:44
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Terroryzował oceany miliony lat temu. Odkryto pradawnego dinozaura
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Morski tyran z Teksasu

Naukowcy z American Museum of Natural History, Perot Museum of Nature and Science w Dallas i Southern Methodist University opisali nowy gatunek mozazaura. Mozazaur to prehistoryczny gad morski, który żył w oceanach obok dinozaurów i był jednym z najgroźniejszych drapieżników swoich czasów. Ten nowy gatunek dostał nazwę Tylosaurus rex i mierzył do 13 metrów długości

Dalsza część tekstu pod wideo

Odkrycie zaczęło się od błędu. Amelia Zietlow, doktorantka w American Museum of Natural History, zauważyła, że jedna ze skamieniałości w zbiorach muzeum była źle przypisana do innego gatunku. Kiedy porównała okaz z materiałem referencyjnym przechowywanym na Harvardzie, okazało się, że to zupełnie inne zwierzę. W ślad za tym odkryciem do nowego gatunku przypisano ponad tuzin podobnych skamieniałości z różnych muzeów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Oryginalna końcówka szczoteczki CONTROLY Supersonic twarde białe (12 szt.) (Idealne do codziennego używania)
Oryginalna końcówka szczoteczki CONTROLY Supersonic twarde białe (12 szt.) (Idealne do codziennego używania)
0 zł
157.75 zł - najniższa cena
Kup teraz 157.75 zł
Zestaw DR BROWN'S Od butelki do kubka 250 ml Niebieski
Zestaw DR BROWN'S Od butelki do kubka 250 ml Niebieski
0 zł
57.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 57.99 zł
Lokalizator CHIPOLO Loop Wielokolorowy (4 szt.)
Lokalizator CHIPOLO Loop Wielokolorowy (4 szt.)
-160.99 zł
789.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 629 zł
Advertisement

Tylosaurus rex różnił się od swoich krewniaków nie tylko rozmiarem. Miał drobno ząbkowane zęby rzadko spotykane u mozazaurów i szczękę z mięśniami dostosowanymi do wyjątkowo silnego ugryzienia. Ron Tykoski z Perot Museum ocenia wprost, że to był dużo agresywniejszy zwierz niż inne mozazaury.

Dowodem jest skamieniałość zwana "Czarnym Rycerzem", przechowywana w Perot Museum. Temu okazowi brakuje końca pyska, a dolna szczęka jest złamana. Badacze wskazują, że urazy spowodował inny osobnik tego samego gatunku. Tylosaurus rex atakował własny gatunek na skalę nienotowaną wcześniej u mozazaurów.

Nazwa gatunku to hołd dla paleontologa Johna Thurmond, który już w latach 60. XX wieku podejrzewał, że wielkie mozazaury z Teksasu to coś osobnego. Określił je wtedy nieformalnie mianem "morskiego tyrana" i jak się okazuje, miał rację.

Michael Polcyn z Southern Methodist University i reszta zespołu zakwestionowali też sposób, w jaki przez ostatnie 30 lat analizowano ewolucję mozazaurów. Zbudowali od zera nowy zestaw danych i nowy schemat klasyfikacji. Dwie słynne skamieniałości zostały przy tej okazji przemianowane i sklasyfikowane jako Tylosaurus rex. To "Bunker" z University of Kansas i "Sophie" z Yale Peabody Museum.

Główna skamieniałość gatunku jest wystawiona w Perot Museum w Dallas i pochodzi z 1979 roku. Przez dekady mieliśmy w muzeach okazy nowego gatunku i nikt o tym nie wiedział.

Image
telepolis
nauka dinozaury prehistoria
Źródła zdjęć: Daniel Eskridge / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Science Daily