Terroryzował oceany miliony lat temu. Odkryto pradawnego dinozaura

Morski tyran z Teksasu

Naukowcy z American Museum of Natural History, Perot Museum of Nature and Science w Dallas i Southern Methodist University opisali nowy gatunek mozazaura. Mozazaur to prehistoryczny gad morski, który żył w oceanach obok dinozaurów i był jednym z najgroźniejszych drapieżników swoich czasów. Ten nowy gatunek dostał nazwę Tylosaurus rex i mierzył do 13 metrów długości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Odkrycie zaczęło się od błędu. Amelia Zietlow, doktorantka w American Museum of Natural History, zauważyła, że jedna ze skamieniałości w zbiorach muzeum była źle przypisana do innego gatunku. Kiedy porównała okaz z materiałem referencyjnym przechowywanym na Harvardzie, okazało się, że to zupełnie inne zwierzę. W ślad za tym odkryciem do nowego gatunku przypisano ponad tuzin podobnych skamieniałości z różnych muzeów.

Tylosaurus rex różnił się od swoich krewniaków nie tylko rozmiarem. Miał drobno ząbkowane zęby rzadko spotykane u mozazaurów i szczękę z mięśniami dostosowanymi do wyjątkowo silnego ugryzienia. Ron Tykoski z Perot Museum ocenia wprost, że to był dużo agresywniejszy zwierz niż inne mozazaury.

Dowodem jest skamieniałość zwana "Czarnym Rycerzem", przechowywana w Perot Museum. Temu okazowi brakuje końca pyska, a dolna szczęka jest złamana. Badacze wskazują, że urazy spowodował inny osobnik tego samego gatunku. Tylosaurus rex atakował własny gatunek na skalę nienotowaną wcześniej u mozazaurów.

Nazwa gatunku to hołd dla paleontologa Johna Thurmond, który już w latach 60. XX wieku podejrzewał, że wielkie mozazaury z Teksasu to coś osobnego. Określił je wtedy nieformalnie mianem "morskiego tyrana" i jak się okazuje, miał rację.

Michael Polcyn z Southern Methodist University i reszta zespołu zakwestionowali też sposób, w jaki przez ostatnie 30 lat analizowano ewolucję mozazaurów. Zbudowali od zera nowy zestaw danych i nowy schemat klasyfikacji. Dwie słynne skamieniałości zostały przy tej okazji przemianowane i sklasyfikowane jako Tylosaurus rex. To "Bunker" z University of Kansas i "Sophie" z Yale Peabody Museum.