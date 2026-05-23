Masz tę konsolę? Poważna luka ułatwiła przejęcie konta

Wyjątkowo łatwy sposób na przechwycenie konta

Zaistniała sytuacja to nie "hackowanie" w tradycyjnym sensie, ale wykorzystanie sposobu działania pomocy technicznej Sony w dziale PlayStation.

Jeden z użytkowników portalu X (PorkPoncho) opublikował wpis o tym, jak podając jedynie szczegóły dwóch transakcji na koncie PSN mógł się uwierzytelnić, przejąć konto, zmienić email, hasło i uzyskać pełny dostęp do profilu.

Temat podjął też ostatnio Colin Moriarty, znany bloger i autor podcastu o PlayStation, wcześniej dziennikarz IGN. Jemu również przejęto konto.

Problem jest istotny, bo wystarczy podać nazwy kilku ostatnio zakupionych gier, aby cały system zabezpieczeń – w tym 2FA – przestał mieć znaczenie.