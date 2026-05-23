Bezpieczeństwo

Masz tę konsolę? Poważna luka ułatwiła przejęcie konta

Wielu użytkowników konsoli PS5 zgłosiło ostatnio stracenie dostępu do konta. Okazało się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest poważna luka zabezpieczeń, a włamania przydarzyły się nawet znanym dziennikarzom growym.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 15:58
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz tę konsolę? Poważna luka ułatwiła przejęcie konta
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wyjątkowo łatwy sposób na przechwycenie konta

Zaistniała sytuacja to nie "hackowanie" w tradycyjnym sensie, ale wykorzystanie sposobu działania pomocy technicznej Sony w dziale PlayStation.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeden z użytkowników portalu X (PorkPoncho) opublikował wpis o tym, jak podając jedynie szczegóły dwóch transakcji na koncie PSN mógł się uwierzytelnić, przejąć konto, zmienić email, hasło i uzyskać pełny dostęp do profilu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Chroma Biały
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Chroma Biały
0 zł
2980.84 zł - najniższa cena
Kup teraz 2980.84 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Słuchawki LOGITECH Gaming G Pro X Nauszne, Dźwięk przestrzenny
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Słuchawki LOGITECH Gaming G Pro X Nauszne, Dźwięk przestrzenny
0 zł
2969.85 zł - najniższa cena
Kup teraz 2969.85 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Grand Theft Auto V Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Grand Theft Auto V Gra PS5
0 zł
2740.55 zł - najniższa cena
Kup teraz 2740.55 zł
Advertisement

Temat podjął też ostatnio Colin Moriarty, znany bloger i autor podcastu o PlayStation, wcześniej dziennikarz IGN. Jemu również przejęto konto.

Problem jest istotny, bo wystarczy podać nazwy kilku ostatnio zakupionych gier, aby cały system zabezpieczeń – w tym 2FA – przestał mieć znaczenie.

Sony jest teraz świadome sytuacji i pracuje nad naprawą systemu, jednak użytkownicy w międzyczasie tracą konta. W niektórych przypadkach osoby te deklarują, że nie wrócą już do grania na PlayStation. Pozostaje mieć nadzieję, że Sony szybko rozwiąże problem, bo utrata dostępu do konta z cyfrowymi grami i historią osiągnięć to wyjątkowo nieprzyjemna sytuacja.

Image
telepolis
bezpieczeństwo Sony PlayStation 5 PS5
Źródła zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Playstation Lifestyle