Masz ten gadżet? Nie zdziw się jak przestanie działać

Chromecast przestał działać. Chodzi o konkretny model

Pierwszy model przystawki Google Chromecast (2013) właśnie przestał działać – tak zgłaszają użytkownicy na całym świecie. Urządzenie zadebiutowało w 2013 roku i było wspierane aktualizacjami aż 9 lat, do listopada 2022, kiedy to Google wydało ostatnią aktualizację. Od tamtej pory serwisy wideo i VOD zaczęły aktualizować swoje regulaminy, informując, że nie gwarantują już wsparcia dla 1. generacji Chromecasta.

Jak podaje 9to5Google oraz liczni użytkownicy Reddita, Chromecast z 2013 roku przestał całkowicie działać lub pojawiają się poważne problemy z przesyłaniem strumieniowym (z telefonów/tabletów) – i to nawet we własnych aplikacjach Google, jak YouTube. Co ciekawe, część użytkowników twierdzi, że mirroring ekranu lub przesyłanie obrazu z przeglądarki nadal działa, ale aplikacje wideo już nie.

Spekuluje się, że winny może być wygasły certyfikat bezpieczeństwa. Ponieważ jednak wsparcie dla pierwszej generacji oficjalnie zakończono, nie ma pewności, że Google naprawi tę usterkę. Jest jednak światełko nadziei – firma potwierdziła problem i poinformowała, że sprawdza awarię oraz przygotowuje stanowisko.