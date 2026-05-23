Ta konsola budzi wspomnienia. To może być hit

Nowa konsola AYANEO KONKR Pocket BLOCK wygląda jak nowoczesna wersja Game-Boya.

Nowa konsola została oficjalnie zapowiedziana przez firmę AYANEO. Producent pokazał też zdjęcia. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym urządzeniem, które przypomina Game-Boya. Podobnie wyglądają między innymi modele Miyoo Mini Plus. Wszystkie przyciski są fizyczne i nie ma tutaj analogowych gałek.

Co ciekawe, AYANEO zapowiedziało, że będzie to pierwsza konsola retro wspierana przez AI. Nie wiadomo, co to dokładnie ma oznaczać. Firma nie pochwaliła się szczegółami. Nie znamy też specyfikacji urządzenia. Natomiast ze zdjęć możemy wywnioskować między innymi obecność złącza mini-jack 3,5 mm oraz czytnika kart pamięci microSD.