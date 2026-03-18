"Diuna 3" ma już zwiastun. Epicki finał trylogii sci-fi robi wrażenie

"Diuna 3" poprzeczka zawieszona bardzo wysoko

Pierwszy zwiastun filmu "Diuna: Część trzecia" trafił właśnie do sieci i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie o nim głośno. Epickie widowisko po raz kolejny robi wielkie wrażenie. Co więcej, poznajemy zupełnie odmienionego Paula Atrydę (Timothee Chalamet) i jego wroga Scytale'a, w którego wcielił się Robert Pattinson. Timothee Chalamet może zatem odetchnąć z ulgą, tegoroczny Oscar nie powędrował do niego, choć był faworytem, ale "Diuna" z pewnością pozwoli mu się "odkuć" i otrząsnąć z jakiegokolwiek smutku (jeśli taki odczuwał).

Dalsza część tekstu pod wideo

Można śmiało powiedzieć, że trzecia część filmu "Diuna" jest właściwie skazana na sukces. Po tym, jak bardzo nam się spodobała część pierwsza i druga, film właściwie nie ma wyboru. Musi trzymać poziom i zachwycać zarówno obsadą, jak i rozmachem całej produkcji. Jeśli dodamy do tego wzniosłą muzykę Hansa Zimmera, mamy dzieło totalne. Potwierdzono także, że nadchodzące epickie dzieło science fiction stanowi adaptację książki Franka Herberta "Mesjasz Diuny".

Zwiastun robi to, co trzeba. Zapewnia emocje i pokazuje skalę produkcji, akcentując to, co najważniejsze. Metamorfoza Paula Atrydy robi wrażenie. W materiale pojawia się także jego wróg, którego gra Robert Pattinson. Obok niego zobaczymy m.in.: Zendayę, Jasona Momoa, Florence Pugh, Anyę Taylor-Joy oraz Rebeccę Ferguson.

"Diuna 3" - o czym będzie?

Denis Villeneuve zapewnia, że ta odsłona "będzie inna niż wszystkie", zabierze widzów w nieznane zakątki Arrakis oraz na inne planety. Akcja zaliczy skok w czasie i przesunie się aż o 17 lat. Jest to celowy zabieg, który ma na celu ukazanie konsekwencji skupienia zbyt dużej władzy w rękach jednego człowieka. Co z tego wyniknie? Przekonamy się pod koniec roku, w grudniu.