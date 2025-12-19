mObywatel: w Sylwestra ruszy oczekiwana nowość. Skorzystają wszyscy
Już w Sylwestra odpalamy Wirtualnego asystenta w mObywatelu – ujawnił Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Długo zapowiadane rozwiązanie ma ułatwić obywatelom poruszanie się w meandrach spraw urzędowych i korzystanie z aplikacji.
Na imprezie sylwestrowej już skorzystamy z wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel, czyli polska sztuczna inteligencja, polski model językowy, pomoże nam odnaleźć się w meandrach administracji. To znaczy, że to jest funkcja, w której możemy zapytać mObywatela, jak załatwić daną sprawę
Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel zapowiadany jest już od kilku miesięcy. Przez ten czas trwały prace nad dopracowaniem nowej funkcji i jak się okazuje, w końcu przekonamy się, jak spisał się zespół Ministerstwa Cyfryzacji.
Wirtualny asystent w mObywatelu ma być inteligentnym czatem AI, bazującym na polskim modelu językowym PLLuM, który pomoże odnaleźć się w aplikacji, ale też szerzej – w sprawach związanych z administracją publiczną i usługami. Twórcy tego rozwiązania przekonują, że technologia zastosowana w czacie umożliwi naturalną rozmowę, taką jak z prawdziwą osobą.
Źródłem wiedzy Wirtualnego asystenta będą artykuły o usługach, które znajdują się w serwisie gov.pl oraz info.mobywatel.gov.pl, więc możemy mieć pewność, że chat podpowie najważniejsze informacje na podstawie oficjalnych, pewnych danych. W przyszłości baza wiedzy ma być jeszcze dodatkowo rozszerzona o nowe źródła.
Jak Wirtualny asystent będzie działał w praktyce?
Wystarczy, że napiszesz: „Zgubiłem dowód – co robić?”. Wirtualny asystent poprowadzi Cię krok po kroku. Co ważne, wskaże też źródło swojej odpowiedzi. Na tej podstawie będzie można dowiedzieć się więcej na zadany temat
Konwersacja na czacie nie będzie wymagała fachowego słownictwa, po prostu trzeba będzie zadać swoje pytanie.
Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel będzie dostępny po zalogowaniu. Ministerstwo podkreśla, że czatbot nie będzie mógł odczytać informacji o danych osobowych czy punktach karnych, nie poprosimy go też o przeczytanie daty ważności dowodu. Będzie za to odpowiadał na ogólne pytania dotyczące sposobu załatwiania urzędowych spraw czy usług dostępnych w formie cyfrowej.
W następnych miesiącach w mObywatel zostanie także wdrożona inna, oczekiwana usługa – informacja emerytalna. Każdy będzie mógł sprawdzić, jaki jest jego stan konta emerytalnego i jak wysoka będzie prognozowana emerytura.