mObywatel: w Sylwestra ruszy oczekiwana nowość. Skorzystają wszyscy

Już w Sylwestra odpalamy Wirtualnego asystenta w mObywatelu – ujawnił Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Długo zapowiadane rozwiązanie ma ułatwić obywatelom poruszanie się w meandrach spraw urzędowych i korzystanie z aplikacji.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:51
Na imprezie sylwestrowej już skorzystamy z wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel, czyli polska sztuczna inteligencja, polski model językowy, pomoże nam odnaleźć się w meandrach administracji. To znaczy, że to jest funkcja, w której możemy zapytać mObywatela, jak załatwić daną sprawę

– zapowiedział Dariusz Standerski w rozmowie z radiem Zet.  

Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel zapowiadany jest już od kilku miesięcy. Przez ten czas trwały prace nad dopracowaniem nowej funkcji i jak się okazuje, w końcu przekonamy się, jak spisał się zespół Ministerstwa Cyfryzacji.

Wirtualny asystent w mObywatelu ma być inteligentnym czatem AI, bazującym na polskim modelu językowym PLLuM, który pomoże odnaleźć się w aplikacji, ale też szerzej – w sprawach związanych z administracją publiczną i usługami. Twórcy tego rozwiązania przekonują, że technologia zastosowana w czacie umożliwi naturalną rozmowę, taką jak z prawdziwą osobą.

Źródłem wiedzy Wirtualnego asystenta będą artykuły o usługach, które znajdują się w serwisie gov.pl oraz info.mobywatel.gov.pl, więc możemy mieć pewność, że chat podpowie najważniejsze informacje na podstawie oficjalnych, pewnych danych. W przyszłości baza wiedzy ma być jeszcze dodatkowo rozszerzona o nowe źródła.

Jak Wirtualny asystent będzie działał w praktyce? 

Wystarczy, że napiszesz: „Zgubiłem dowód – co robić?”. Wirtualny asystent poprowadzi Cię krok po kroku. Co ważne, wskaże też źródło swojej odpowiedzi. Na tej podstawie będzie można dowiedzieć się więcej na zadany temat

– wyjaśnia Ministerstwa Cyfryzacji.

Konwersacja na czacie nie będzie wymagała fachowego słownictwa, po prostu trzeba będzie zadać swoje pytanie. 

Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel będzie dostępny po zalogowaniu. Ministerstwo podkreśla, że czatbot nie będzie mógł odczytać informacji o danych osobowych czy punktach karnych, nie poprosimy go też o przeczytanie daty ważności dowodu. Będzie za to odpowiadał na ogólne pytania dotyczące sposobu załatwiania urzędowych spraw czy usług dostępnych w formie cyfrowej. 

W następnych miesiącach w mObywatel zostanie także wdrożona inna, oczekiwana usługa – informacja emerytalna. Każdy będzie mógł sprawdzić, jaki jest jego stan konta emerytalnego i jak wysoka będzie prognozowana emerytura.

