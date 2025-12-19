mObywatel: w Sylwestra ruszy oczekiwana nowość. Skorzystają wszyscy

Na imprezie sylwestrowej już skorzystamy z wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel, czyli polska sztuczna inteligencja, polski model językowy, pomoże nam odnaleźć się w meandrach administracji. To znaczy, że to jest funkcja, w której możemy zapytać mObywatela, jak załatwić daną sprawę – zapowiedział Dariusz Standerski w rozmowie z radiem Zet.

Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel zapowiadany jest już od kilku miesięcy. Przez ten czas trwały prace nad dopracowaniem nowej funkcji i jak się okazuje, w końcu przekonamy się, jak spisał się zespół Ministerstwa Cyfryzacji.

Wirtualny asystent w mObywatelu ma być inteligentnym czatem AI, bazującym na polskim modelu językowym PLLuM, który pomoże odnaleźć się w aplikacji, ale też szerzej – w sprawach związanych z administracją publiczną i usługami. Twórcy tego rozwiązania przekonują, że technologia zastosowana w czacie umożliwi naturalną rozmowę, taką jak z prawdziwą osobą.

Źródłem wiedzy Wirtualnego asystenta będą artykuły o usługach, które znajdują się w serwisie gov.pl oraz info.mobywatel.gov.pl, więc możemy mieć pewność, że chat podpowie najważniejsze informacje na podstawie oficjalnych, pewnych danych. W przyszłości baza wiedzy ma być jeszcze dodatkowo rozszerzona o nowe źródła.

Jak Wirtualny asystent będzie działał w praktyce?

Wystarczy, że napiszesz: „Zgubiłem dowód – co robić?”. Wirtualny asystent poprowadzi Cię krok po kroku. Co ważne, wskaże też źródło swojej odpowiedzi. Na tej podstawie będzie można dowiedzieć się więcej na zadany temat – wyjaśnia Ministerstwa Cyfryzacji.

Konwersacja na czacie nie będzie wymagała fachowego słownictwa, po prostu trzeba będzie zadać swoje pytanie.

Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel będzie dostępny po zalogowaniu. Ministerstwo podkreśla, że czatbot nie będzie mógł odczytać informacji o danych osobowych czy punktach karnych, nie poprosimy go też o przeczytanie daty ważności dowodu. Będzie za to odpowiadał na ogólne pytania dotyczące sposobu załatwiania urzędowych spraw czy usług dostępnych w formie cyfrowej.