GTA: Vice City w przeglądarce. Działa na PC i smartfonie

Grand Theft Auto: Vice City to jedna z tych gier retro, które bez problemu uruchamiają się nawet na bardzo słabym komputerze. Do tej pory trzeba było jednak sięgnąć po płytę lub pobrać ją ze Steama. Teraz pojawiła się znacznie wygodniejsza opcja. Kultowe Vice City da się uruchomić bez instalacji i całkowicie za darmo w przeglądarce internetowej.

By odblokować kampanię trzeba udowodnić posiadanie oryginału

Tytuł, który zadebiutował w 2002 roku na PlayStation 2, a później trafił na PC i Xboxa, został przeniesiony do przeglądarki dzięki projektowi DOZ Zone. Na stronie dostępna jest zarówno wersja demo, jak i pełna gra. Oczywiście nie jest to oficjalne wydanie Rockstar Games, lecz fanowski port.

Projekt wykorzystuje WebAssembly oraz przeglądarkowe API, a za odtworzenie rozgrywki odpowiadają otwartoźródłowe implementacje silnika, takie jak reVC. Dzięki temu gra działa bezpośrednio w oknie przeglądarki i nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych plików.

Do uruchomienia wystarczy nowoczesna przeglądarka, jak Chrome, Edge, Opera czy Firefox. Po wejściu na stronę DOZ Zone i kliknięciu przycisku "Play demo" można od razu rozpocząć zabawę. Na smartfonach przygotowano dotykowy interfejs sterowania, natomiast na komputerach można grać przy użyciu klawiatury i myszki albo pada.