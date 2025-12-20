Aplikacje

Koniec Asystenta Google nastąpi już w przyszłym roku

Asystent Google przejdzie do historii na telefonach z Androidem. Nastąpi to już w przyszłym roku.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:55
Koniec Asystenta Google nastąpi już w przyszłym roku

Google musiał zmienić swoje plany. Firma już w tym roku chciała na dobre porzucić swojego Asystenta na większości urządzeń z Androidem. Jednak nastąpi to dopiero w 2026. Jednak nie ma powodów do obaw. Zastąpi go coś lepszego.

To koniec Asystenta Google

Już na początku roku Google stwierdził, że do końca 2025 Asystent Google zostanie wycofany z większości urządzeń z systemem Android. Teraz firma opublikowała aktualizację, w której przyznaje, że tego celu nie udało się zrealizować. Nie oznacza to, że z niego rezygnuje. Został on przesunięty na 2026 rok.

Czy już nie będziemy mogli mówić do telefonów z Androidem? Wręcz przeciwnie. Zyskają one znacznie szersze możliwości. Zresztą część użytkowników już z tego korzysta. Asystent Google odejdzie do historii, ale zostanie zastąpiony przez Gemini, czyli mechanizm znacznie lepszy, lepiej rozumiejący mowę i dzięki integracji z poszczególnymi aplikacjami (np. Mapami) mogący znacznie więcej.

Na początku tego roku ogłosiliśmy nasze plany dotyczące aktualizacji Asystenta do wersji Gemini na większości urządzeń mobilnych do końca 2025 roku. Dostosowujemy nasz wcześniej ogłoszony harmonogram, aby zapewnić płynne przejście, i będziemy kontynuować prace nad aktualizacją Asystenta do wersji Gemini na urządzeniach mobilnych do 2026 roku. Więcej szczegółów na temat naszych planów podamy w najbliższych miesiącach.

przekazał Google.
Android Google Asystent Google Asystent Google zmiany Gemini
Zródła zdjęć: nikkimeel / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google