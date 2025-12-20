Koniec Asystenta Google nastąpi już w przyszłym roku

Google musiał zmienić swoje plany. Firma już w tym roku chciała na dobre porzucić swojego Asystenta na większości urządzeń z Androidem. Jednak nastąpi to dopiero w 2026. Jednak nie ma powodów do obaw. Zastąpi go coś lepszego.

To koniec Asystenta Google

Już na początku roku Google stwierdził, że do końca 2025 Asystent Google zostanie wycofany z większości urządzeń z systemem Android. Teraz firma opublikowała aktualizację, w której przyznaje, że tego celu nie udało się zrealizować. Nie oznacza to, że z niego rezygnuje. Został on przesunięty na 2026 rok.

Czy już nie będziemy mogli mówić do telefonów z Androidem? Wręcz przeciwnie. Zyskają one znacznie szersze możliwości. Zresztą część użytkowników już z tego korzysta. Asystent Google odejdzie do historii, ale zostanie zastąpiony przez Gemini, czyli mechanizm znacznie lepszy, lepiej rozumiejący mowę i dzięki integracji z poszczególnymi aplikacjami (np. Mapami) mogący znacznie więcej.