Ostatni dzwonek na świąteczne zakupy – przegląd praktycznych prezentów od Dreame
Wigilia zbliża się wielkimi krokami, a dla wielu z nas to ostatni moment na skompletowanie podarunków dla najbliższych. W gorączce przedświątecznych przygotowań warto postawić na prezenty, które nie tylko cieszą oko w momencie rozpakowywania, ale realnie ułatwiają codzienne życie. Marka Dreame przygotowała świąteczną ofertę, która może być odpowiedzią na potrzeby osób ceniących porządek, nowoczesne technologie oraz wygodę. To dobra okazja, by sprawić, że nadchodzący rok będzie dla obdarowanych po prostu łatwiejszy.
Automatyzacja i wygoda przede wszystkim
Roboty sprzątające od lat królują na listach wymarzonych prezentów i nie ma w tym nic dziwnego – to urządzenia, które realnie odciążają od codziennych obowiązków. Większość nowoczesnych modeli wyposażona jest w stacje dokujące, co pozwala zapomnieć o konieczności obsługi sprzętu na długie tygodnie. W ofercie Dreame ciekawą propozycją ze średniej półki cenowej jest model L40s Pro Ultra. Wyróżnia się on wysoką siłą ssania oraz systemem pokonywania progów o wysokości do 4 cm, co jest kluczowe w mieszkaniach o zróżnicowanych poziomach. Dodatkowo dwie szczotki główne skutecznie radzą sobie z sierścią i włosami. Model ten można obecnie znaleźć w cenie około 2 599 zł.
Dla użytkowników o wyższych wymaganiach, poszukujących zaawansowanego mycia podłóg, alternatywą może być Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Urządzenie to wykorzystuje wałek do czyszczenia na mokro, a w wariancie Complete dostajemy bogaty zestaw materiałów eksploatacyjnych w pakiecie. Ten flagowy model można obecnie upolować w cenie 3 999 zł.
Tradycyjne sprzątanie w nowoczesnym wydaniu
Nie każdy jest fanem pełnej automatyzacji, dlatego w świątecznej ofercie nie zabrakło zaawansowanych odkurzaczy pionowych. Na szczególną uwagę zasługuje flagowa seria Z30, która imponuje siłą ssania na poziomie 28 000 Pa. Podstawowy wariant, Dreame Z30, sprzedawany jest z bogatym zestawem akcesoriów, w tym specjalną końcówką do wyczesywania zwierząt, co czyni go idealnym prezentem dla właścicieli czworonogów. W promocyjnej ofercie można znaleźć ten model nawet za 1 299 zł.
Osoby, które chciałyby połączyć odkurzanie z myciem podłóg, mogą zainteresować się modelem Z30 AquaCycle, wyposażonym w dedykowaną głowicę mopującą (dostępny nawet w cenie 1 549 zł). Z kolei w mniejszych mieszkaniach, dobrze sprawdzi się nieco tańszy R20 Ultra AquaCycle, który również oferuje funkcję mopowania i można go obecnie nabyć już za 1 099 zł.
Na nagłe sytuacje i szybkie akcje
Dla rodziców małych dzieci oraz właścicieli zwierząt, gdzie plamy i rozlane płyny są codziennością, najlepszym rozwiązaniem mogą być odkurzacze typu Wet&Dry, które jednocześnie sprzątają na sucho i mokro. W segmencie budżetowym wyróżnia się model G10 Pro, którym z łatwością pozbędziesz się rozlanego mleka czy śladów psich łap. Można go spotkać już za 699 zł.
Na drugim biegunie technologicznym znajduje się seria H15. Są to najbardziej zaawansowane urządzenia w ofercie marki, wyposażone w robotyczne ramię, które automatycznie dopasowuje się do krawędzi i ścian, zapewniając precyzyjne mycie w trudnodostępnych miejscach. Co istotne, po zakończeniu pracy odkurzacz sam czyści się i osusza w stacji dokującej. Model H15 Pro FoamWash (dostępny już za 2 399 zł) posiada dodatkowo system natrysku piany neutralizującej zapachy i penetrującej plamy, co docenią posiadacze zwierząt. Za złotówkę można również otrzymać zapas dedykowanego płynu. Natomiast H15 Mix to kombajn wśród odkurzaczy – zastępuje aż 7 urządzeń (m.in. odkurzacz pionowy, urządzenie Wet&Dry czy odkurzacz do czyszczenia punktowego). W specjalnej ofercie można go złowić nawet za 1 799 zł.
A po sprzątaniu… chwila dla siebie
Dreame to już od jakiegoś czasu nie tylko sprzątanie. Marka coraz śmielej wprowadza kolejne kategorie produktowe, co widać w tegorocznej ofercie świątecznej. Ciekawym pomysłem na prezent może być Dreame Airstyle Pro – urządzenie łączące funkcje suszarki i stylera z siedmioma trybami pracy i systemem ochrony włosów przed przegrzaniem (dostępne za nawet 949 zł). Dla osób często podróżujących stworzono z kolei model Pocket Pro. To ultralekka suszarka o wadze zaledwie 300 g ze składanym uchwytem, która mimo kompaktowych rozmiarów oferuje dużą wydajność. Ten model, wraz z dołączonym zestawem akcesoriów i eleganckim etui znajdziemy nawet za 349 zł.
W kuchni nowością jest airfryer Dreame AF30 o dużej pojemności 7 litrów. Urządzenie wykorzystuje system pieczenia gorącym powietrzem i parą wodną, co pozwala uzyskać potrawy chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie wilgotne w środku. Ten kuchenny pomocnik dostępny jest nawet za 399 zł.
To ostatnia szansa, by skorzystać z tych okazji i sprawić bliskim praktyczny prezent jeszcze przed pierwszą gwiazdką. W tym roku zrezygnuj z kupowania czegoś, co będzie stało i zbierało kurz, a zamiast tego podaruj najbliższym to, co bezcenne – komfort i czas wolny.
