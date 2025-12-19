Ostatni dzwonek na świąteczne zakupy – przegląd praktycznych prezentów od Dreame

Automatyzacja i wygoda przede wszystkim

Roboty sprzątające od lat królują na listach wymarzonych prezentów i nie ma w tym nic dziwnego – to urządzenia, które realnie odciążają od codziennych obowiązków. Większość nowoczesnych modeli wyposażona jest w stacje dokujące, co pozwala zapomnieć o konieczności obsługi sprzętu na długie tygodnie. W ofercie Dreame ciekawą propozycją ze średniej półki cenowej jest model L40s Pro Ultra. Wyróżnia się on wysoką siłą ssania oraz systemem pokonywania progów o wysokości do 4 cm, co jest kluczowe w mieszkaniach o zróżnicowanych poziomach. Dodatkowo dwie szczotki główne skutecznie radzą sobie z sierścią i włosami. Model ten można obecnie znaleźć w cenie około 2 599 zł.

Dla użytkowników o wyższych wymaganiach, poszukujących zaawansowanego mycia podłóg, alternatywą może być Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Urządzenie to wykorzystuje wałek do czyszczenia na mokro, a w wariancie Complete dostajemy bogaty zestaw materiałów eksploatacyjnych w pakiecie. Ten flagowy model można obecnie upolować w cenie 3 999 zł.

Tradycyjne sprzątanie w nowoczesnym wydaniu

Nie każdy jest fanem pełnej automatyzacji, dlatego w świątecznej ofercie nie zabrakło zaawansowanych odkurzaczy pionowych. Na szczególną uwagę zasługuje flagowa seria Z30, która imponuje siłą ssania na poziomie 28 000 Pa. Podstawowy wariant, Dreame Z30, sprzedawany jest z bogatym zestawem akcesoriów, w tym specjalną końcówką do wyczesywania zwierząt, co czyni go idealnym prezentem dla właścicieli czworonogów. W promocyjnej ofercie można znaleźć ten model nawet za 1 299 zł.

Osoby, które chciałyby połączyć odkurzanie z myciem podłóg, mogą zainteresować się modelem Z30 AquaCycle, wyposażonym w dedykowaną głowicę mopującą (dostępny nawet w cenie 1 549 zł). Z kolei w mniejszych mieszkaniach, dobrze sprawdzi się nieco tańszy R20 Ultra AquaCycle, który również oferuje funkcję mopowania i można go obecnie nabyć już za 1 099 zł.

Na nagłe sytuacje i szybkie akcje

Dla rodziców małych dzieci oraz właścicieli zwierząt, gdzie plamy i rozlane płyny są codziennością, najlepszym rozwiązaniem mogą być odkurzacze typu Wet&Dry, które jednocześnie sprzątają na sucho i mokro. W segmencie budżetowym wyróżnia się model G10 Pro, którym z łatwością pozbędziesz się rozlanego mleka czy śladów psich łap. Można go spotkać już za 699 zł.

Na drugim biegunie technologicznym znajduje się seria H15. Są to najbardziej zaawansowane urządzenia w ofercie marki, wyposażone w robotyczne ramię, które automatycznie dopasowuje się do krawędzi i ścian, zapewniając precyzyjne mycie w trudnodostępnych miejscach. Co istotne, po zakończeniu pracy odkurzacz sam czyści się i osusza w stacji dokującej. Model H15 Pro FoamWash (dostępny już za 2 399 zł) posiada dodatkowo system natrysku piany neutralizującej zapachy i penetrującej plamy, co docenią posiadacze zwierząt. Za złotówkę można również otrzymać zapas dedykowanego płynu. Natomiast H15 Mix to kombajn wśród odkurzaczy – zastępuje aż 7 urządzeń (m.in. odkurzacz pionowy, urządzenie Wet&Dry czy odkurzacz do czyszczenia punktowego). W specjalnej ofercie można go złowić nawet za 1 799 zł.

A po sprzątaniu… chwila dla siebie

Dreame to już od jakiegoś czasu nie tylko sprzątanie. Marka coraz śmielej wprowadza kolejne kategorie produktowe, co widać w tegorocznej ofercie świątecznej. Ciekawym pomysłem na prezent może być Dreame Airstyle Pro – urządzenie łączące funkcje suszarki i stylera z siedmioma trybami pracy i systemem ochrony włosów przed przegrzaniem (dostępne za nawet 949 zł). Dla osób często podróżujących stworzono z kolei model Pocket Pro. To ultralekka suszarka o wadze zaledwie 300 g ze składanym uchwytem, która mimo kompaktowych rozmiarów oferuje dużą wydajność. Ten model, wraz z dołączonym zestawem akcesoriów i eleganckim etui znajdziemy nawet za 349 zł.

W kuchni nowością jest airfryer Dreame AF30 o dużej pojemności 7 litrów. Urządzenie wykorzystuje system pieczenia gorącym powietrzem i parą wodną, co pozwala uzyskać potrawy chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie wilgotne w środku. Ten kuchenny pomocnik dostępny jest nawet za 399 zł.

To ostatnia szansa, by skorzystać z tych okazji i sprawić bliskim praktyczny prezent jeszcze przed pierwszą gwiazdką. W tym roku zrezygnuj z kupowania czegoś, co będzie stało i zbierało kurz, a zamiast tego podaruj najbliższym to, co bezcenne – komfort i czas wolny.