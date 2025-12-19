Aplikacje

TikTok sprzedany. Warunki zostały uzgodnione

USA i Chiny podpisały umowę dotyczącą sprzedaży TikToka. To kończy wielomiesięczne zamieszanie w sprawie serwisu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
TikTok sprzedany. Warunki zostały uzgodnione

W styczniu, tuż przed rozpoczęciem drugiej kadencji Donalda Trumpa, w życie weszły przepisy, które zakazywały funkcjonowania TikToka w Stanach Zjednoczonych. Jednak nowy prezydent oświadczył, że nie będzie tego prawa egzekwował, dając Chińczykom czas na sprzedaż amerykańskiej części swojego biznesu. Po niemal roku w końcu obie strony doszły do porozumienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amerykański TikTok sprzedany

Podpisana umowa zakłada, że 50,1 proc. udziałów w nowej spółce będzie miało konsorcjum inwestorów, na które składają się: Oracle, fundusz Silver Lake z USA oraz fundusz MGX ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pozostałe 49,9 proc. będzie pod kontrolą ByteDance (właściciel TikToka) oraz spółek z nim związanych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
0 zł
3269 zł - najniższa cena
Kup teraz 3269 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Brązowy
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Brązowy
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Telefon MYPHONE Hammer 6 LTE Military Edition Zielony
Telefon MYPHONE Hammer 6 LTE Military Edition Zielony
0 zł
349 zł - najniższa cena
Kup teraz 349 zł
Advertisement

Umowa wejdzie w życie 22 stycznia 2026 roku. Od tego momentu to amerykańska spółka będzie odpowiadać między innymi za ochronę danych użytkowników, bezpieczeństwo algorytmu, a także moderację treści. To kończy wielomiesięczny spór i obawy Amerykanów o kradzież danych i szpiegostwo. 

Image
telepolis
chiny usa TikTok bytedance TikTok sprzedany
Zródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Reuters