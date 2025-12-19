TikTok sprzedany. Warunki zostały uzgodnione
USA i Chiny podpisały umowę dotyczącą sprzedaży TikToka. To kończy wielomiesięczne zamieszanie w sprawie serwisu.
W styczniu, tuż przed rozpoczęciem drugiej kadencji Donalda Trumpa, w życie weszły przepisy, które zakazywały funkcjonowania TikToka w Stanach Zjednoczonych. Jednak nowy prezydent oświadczył, że nie będzie tego prawa egzekwował, dając Chińczykom czas na sprzedaż amerykańskiej części swojego biznesu. Po niemal roku w końcu obie strony doszły do porozumienia.
Amerykański TikTok sprzedany
Podpisana umowa zakłada, że 50,1 proc. udziałów w nowej spółce będzie miało konsorcjum inwestorów, na które składają się: Oracle, fundusz Silver Lake z USA oraz fundusz MGX ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pozostałe 49,9 proc. będzie pod kontrolą ByteDance (właściciel TikToka) oraz spółek z nim związanych.
Umowa wejdzie w życie 22 stycznia 2026 roku. Od tego momentu to amerykańska spółka będzie odpowiadać między innymi za ochronę danych użytkowników, bezpieczeństwo algorytmu, a także moderację treści. To kończy wielomiesięczny spór i obawy Amerykanów o kradzież danych i szpiegostwo.