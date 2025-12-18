Nowy zegarek OnePlus będzie hitem. Producent dorzuca do niego słuchawki

OnePlus pokazał wczoraj smartfon OnePlus 15R oraz tablet OnePlus Pad Go 2, ale razem z nimi w styczniu do sklepów trafi także nowy zegarek OnePlus Watch Lite. Urządzenie można już zamówić w przedsprzedaży na stronie OnePlus za 159 euro, czyli około 670 zł. Do tego w promocji dpdawane są za darmo słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro o wartości 79 euro (ok. 330 zł), co razem tworzy bardzo kusząca ofertę. To najbardziej dostępny cenowo zegarek marki.

OnePlus Watch Lite to także najcieńszy smartwatch w historii producenta. Koperta (45 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 316L ma zaledwie 8,9 mm grubości i waży 35 gramów, co w połączeniu z paskiem z fluoroelastomeru ma zapewniać komfort podczas całodobowego noszenia. Konstrukcja jest w pełni odporna na czynniki zewnętrzne, spełniając normy IP68 oraz 5ATM.

Producent zadbał o wysoką jakość wyświetlanego obrazu, montując zakrzywiony ekran AMOLED 2.5D o średnicy 1,46 cala. Panel ten wyróżnia się imponującą jasnością szczytową sięgającą 3000 nitów w trybie sportowym, co powinno zagwarantować świetną czytelność w pełnym słońcu. Tak wysoki poziom jasności do niedawna zarezerwowany był dla flagowych, bardzo drogich zegarków. Dodatkowym atutem jest technologia Aqua Touch, pozwalająca na precyzyjną obsługę interfejsu nawet mokrymi dłońmi.

Zegarek oferuje zestaw narzędzi sportowych wykraczający poza standardowe liczenie kroków. Użytkownicy otrzymują dostęp do ponad 100 trybów treningowych, w tym 12 profesjonalnych dyscyplin. Szczególnie interesująco wygląda oferta dla biegaczy, którzy mogą liczyć na funkcję automatycznego wykrywania progu mleczanowego oraz precyzyjne śledzenie trasy dzięki dwuzakresowemu modułowi GPS obsługującemu pasma L1 i L5. Urządzenie potrafi również nadawać tętno w czasie rzeczywistym do kompatybilnego sprzętu treningowego.

Wśród narzędzi zdrowotnych szczególną uwagę zwracają funkcja 60-sekundowego przeglądu zdrowia (Wellness Overview) oraz narzędzie Mind and Body Evaluation, które analizuje poziom stresu i energii, dając pełniejszy obraz kondycji psychofizycznej użytkownika.

Jedną z najciekawszych cech OnePlus Watch Lite jest funkcja Cross-OS Dual Phone, umożliwiająca jednoczesne sparowanie zegarka z dwoma smartfonami. Mogą to być dwa urządzenia z Androidem lub konfiguracja mieszana obejmująca jeden telefon z Androidem i jeden z systemem iOS, co jest rzadkością w tej klasie sprzętu i rozwiązuje problem osób korzystających z telefonu prywatnego i służbowego.