Bezpieczeństwo

Zagrożeni klienci mBanku, Polsatu i Apple. Trzy ataki jeden po drugim

CERT Orange Polska zidentyfikował trzy podobne oszustwa na płatności. Przestępcy wzięli sobie za cel klientów mBanku, Polsat i Apple.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:28
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zagrożeni klienci mBanku, Polsatu i Apple. Trzy ataki jeden po drugim

Cyberprzestępcy nie próżnują, niemal co dzień wymyślając nowe sztuki, by oszukać Polaków i pozbawić ich pieniędzy. CERT Orange Polska donosi o trzech nowych przypadkach, które stanowią zagrożenie dla klientów mBanku, widzów Polsatu i użytkowników sprzętu Apple. We wszystkich opisywanych schematach źródłem phishingu jest wiadomość e-mail. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W przypadku mBanku motywem jest rzekoma konieczność aktualizacji numeru telefonu. W treści wiadomości pojawiają się komunikaty o groźbie zawieszenia konta, jeśli użytkownik w ciągu 48 godzin nie potwierdzi danych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui portfel UNIQ Flixa MagSafe Zielony
Etui portfel UNIQ Flixa MagSafe Zielony
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Etui 3MK Satin Armor Case+ do Apple iPhone 17 Pro
Etui 3MK Satin Armor Case+ do Apple iPhone 17 Pro
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Kabel magnetyczny USB- Lightning + USB-C + Micro USB MCDODO 3w1 1.5 m Czarny
Kabel magnetyczny USB- Lightning + USB-C + Micro USB MCDODO 3w1 1.5 m Czarny
0 zł
94.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 94.99 zł
Advertisement
Zagrożeni klienci mBanku, Polsatu i Apple. Trzy ataki jeden po drugim

Po kliknięciu użytkownik jest proszony o podanie danych logowania do bankowości. Docelowa witryna to hxxps://francy93065be.s3.us-east-1.amazonaws[.]com. W trakcie analizy CERT Orange Polska strona była już niedostępna, jednak treść linku brzmiąca „Zaloguj się” sugeruje, iż w kolejnym kroku ofierze pojawiłaby się podstawiona strona banku, a wpisane poświadczenia logowania trafiłyby do przestępcy. 

Co dalej? Próba zalogowania, wyłudzenie socjotechniczną sztuczką kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego i kradzież pieniędzy z konta

– wyjaśnia CERT Orange Polska.

Drugi przypadek to „brak płatności za fakturę” Polsat Box. Domena hxxps://www.9o9-7y7[.]com również nie jest już dostępna. 

Zagrożeni klienci mBanku, Polsatu i Apple. Trzy ataki jeden po drugim

W tym przypadku brzmienie wiadomości i treść linku, który ma kliknąć ofiara, sugeruje fałszywą bramkę płatności. Doświadczenie wskazuje, że za jej pośrednictwem można było „zapłacić” (czyli przekazać dane oszustom) kartą płatniczą, być może przestępcy przygotowali również fałszywe strony logowania do banków – analizuje CERT Orange Polska.

Ostatni przypadek to Apple i rzekoma niedopłata. Przestępcy tym razem się przygotowali – kwota, którą podali to faktyczna cena miesięcznego dostępu do Apple TV w trwającej obecnie promocji.

Zagrożeni klienci mBanku, Polsatu i Apple. Trzy ataki jeden po drugim

Link – podobnie jak w przypadku oszustwa na płatności w mBanku – prowadzi na stronę hostowaną na chmurze Amazonu, zaś docelowo na witrynę hxxps://zlm.update-app007.com[.]es. Tym razem strona była jeszcze dostępna. Gdy specjaliści z CERT Orange Polska zalogowali się na nią nieistniejącymi danymi, pokazała się informacja o blokadzie konta Apple.

Po wpisaniu technicznego numeru karty i kilku minutach oczekiwania pojawiła się informacja zwrotna o błędnych danych. Jak się okazuje, oszuści, tworząc tego typu kampanie, śledzą na bieżąco dane wpisywane przez ofiarę w formularzu. Dając się nabrać na sztuczki oszustów i wpisując prawdziwy numer karty, ryzykujemy utratę pieniędzy.

Image
telepolis
#Apple CERT Orange Polska mbank phishing oszustwo Polsat Box
Zródła zdjęć: Svetlana Zelenskaia / Shutterstock
Źródła tekstu: CERT Orange Polska