Kup laptopa, gry zgarnij w prezencie. Taka oferta, że żal nie skorzystać

Jest środek grudnia, a to oznacza, że koło 17:00 mamy już środek nocy. Przykre, ale z tym wiele nie zrobimy. Można natomiast ten czas fajnie wykorzystać, by nadgonić growe zaległości. Tym bardziej, że w Media Expert trwa aktualnie promocja, dzięki której macie do tego wyjątkową okazję.

Kupując wybrane laptopy marki MSI możecie zgarnąć nawet 1000 zł do wydania m.in. na gry w serwisie G2A.COM. To świetny sposób, by ograć w końcu wszystkie te tytuły, które do tej pory z jakiegoś powodu Wam umknęły.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy kupić jeden z laptopów objętych promocją w terminie do 31 grudnia 2025 r. Kod rabatowy znajdziecie w zestawie razem z komputerem mobilnym. Po jego odebraniu wystarczy wprowadzić go w polu „dodaj kod rabatowy” podczas zakupów w serwisie G2A.COM i – tadam! – mamy w co grać na nowym sprzęcie. Trzeba jedynie pamiętać, że sam kod jest ważny do 31 grudnia 2026 r.

No dobra, ale to cały czas mówimy o zasadach promocji. A co z samym sprzętem? Jakie laptopy można w ramach tej akcji kupić? Najprościej byłoby odpowiedzieć „przeróżne” i odesłać na stronę akcji, ale byłoby to z mojej strony pójście na łatwiznę. Zamiast tego pozwólcie, że przedstawię kilku co ciekawszych kandydatów.

MSI Thin 15 B12UC-2211PL (+ kod o wartości 200 zł)

MSI Thin 15 to przyzwoity laptop dla graczy klasy „entry level”. Nie kosztuje fortuny, ale odpalimy na nim większość popularnych tytułów w rozsądnych ustawieniach.

Za wydajność tej maszyny odpowiada procesor Intel Core i5-12450H sparowany z NVIDIA GeForce RTX 3050 i 16 GB RAM. Konfiguracja w sam raz, by komfortowo pograć na tutejszym ekranie IPS o przekątnej 15,6” oraz rozdzielczości 1920 x 1080. W popularnych tytułach sieciowych zrobimy nawet dobry użytek z wysokiego odświeżania 144 Hz.

Warto także podkreślić, że „Thin” w nazwie jest tu nie od parady. Nie jest to najbardziej kompaktowy laptop z takimi podzespołami, ale za te pieniądze 2,17 cm grubości i masa rzędu 1,86 kg to zdecydowanie waga lekka.

MSI Modern 15 H C13M-231PL (+ kod o wartości 200 zł)

Z kolei MSI Modern 15 H to sprzęt o bardziej biznesowym zacięciu, ale nadal mogący pochwalić się sporym zapasem mocy obliczeniowej.

Prywatnie najbardziej w tym modelu urzeka mnie jego minimalistyczny design. Ot, elegancja w czystym wydaniu. Żeby jednak nie było – do wnętrza także ciężko się przyczepić. Procesor Intel Core i5-13420H doskonale poradzi sobie z większością wymagających zadań, a 16 GB RAM to optimum dla sprzętu tej klasy.

Czy da się na tym pograć? Biorąc pod uwagę brak dedykowanego GPU raczej nie traktowałbym tego modelu jako sprzętu stricte gamingowego, ale z kultowymi klasykami i popularnymi sieciówkami tutejsza integra poradzi sobie bez problemu. Wiecie, tak w ramach odskoczni od nauki lub pracy.

MSI Sword 17 HX B14VGKG-249XPL (+ kod o wartości 500 zł)

Na drugim końcu spektrum mamy MSI Sword 17 HX. Gamingowe monstrum, które do poręcznych może i nie należy, ale za to mocy to mu zdecydowanie nie brakuje.

Mamy tu do czynienia zdecydowanie z wagą ciężką. To znaczy, metaforycznie, bo 2,6 kg jak na mocarny laptop z ekranem 17” to wcale nie jest tak dużo. W środku udało się jednak zmieścić naprawdę mocne podzespoły. Znajdziemy tu procesor Intel Core i7-14650HX, 16 GB RAM i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060. Duży wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 i odświeżaniu 165 Hz gwarantuje doskonałe wrażenia podczas zabawy. Wisienką na torcie jest natomiast wydajny układ chłodzenia Cooler Boost 5.

No i nie będę kłamał, bardzo podoba mi się design tego modelu. Choć na pierwszy rzut oka widać, że jest to maszyna gamingowa (m.in. za sprawą klawiatury z podświetleniem RGB), to jednak swoim minimalizmem i smukłą sylwetką sprzęt mocno odbiega od stereotypów. Ot, idealna maszyna dla dojrzałego gracza.

MSI Vector 16 HX A14VIG-830PL (+ kod o wartości 1000 zł)

Jeśli jednak chcielibyście tego, co najlepsze, sprzętu absolutnie bezkompromisowego, Behemota, któremu żadna gra na ultra nie jest straszna, to wybór może być tylko jeden: MSI Vector 16 HX.

To laptop, przy którym pytanie co ma w środku jest nie na miejscu. Lepiej spytać, czego tam nie ma. Zacznijmy od procesora – w tej roli topowy Intel Core 14900HX. Pamięć? Bite 32 GB DDR5-5600 MHz. Układ graficzny? Absolutnie spektakularny GeForce RTX 4090. Czy da się znaleźć mocniejszą konfigurację w laptopie? Wątpię – a w każdym razie na pewno byłoby ciężko.

No i w sumie na jaki parametr nie spojrzeć, reszta wygląda równie imponująco. Wyświetlacz to panel IPS o przekątnej 16” i odświeżaniu 240 Hz. Co ważne, oferuje on pokrycie 100 procent przestrzeni DCI-P3, więc sprawdzi się nawet w wymagających zastosowaniach profesjonalnych. Łączność? Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i nieprzyzwoicie bogaty zestaw portów. Ba, nawet akumulator jest całkiem konkretny, bo mamy tu do czynienia z ogniwem o pojemności 90 Wh. Oczywiście pograć na nim raczej nie pogramy, ale jeśli planujecie zabrać tego laptopa ze sobą i np. popracować gdzieś poza domem, to na pewno się przyda.

Rzecz jasna komputerów biorących udział w akcji jest dużo więcej. Jeśli na powyższej liście nie potraficie znaleźć tej jednej, wymarzonej maszyny, warto zajrzeć na stronę Media Expert. Jestem przekonany, że gdzieś wśród propozycji firmy MSI znajdzie się sprzęt, który umili Wam niejeden zimowy wieczór.