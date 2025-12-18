Ten soundbar sam znajdzie cię w pokoju. LG odsłania karty przed CES

Tuż przed targami CES 2026, które startują w styczniu, firma LG zaprezentowała rozwiązanie, które ma ułatwić życie fanom dobrego brzmienia. Nowy system LG Sound Suite zrywa z koniecznością precyzyjnego rozstawiania kolumn z linijką w ręku.

Sercem nowego zestawu jest soundbar LG H7, który jako pierwsze urządzenie tego typu wykorzystuje technologię Dolby Atmos FlexConnect. Co to oznacza dla użytkownika?​

Nowość opracowana przez LG i Dolby Laboratories pozwala sparować soundbar z dodatkowymi głośnikami (modele surround M7, M5) oraz subwooferem W7 całkowicie bezprzewodowo. Co jednak najważniejsze, nie trzeba martwić się akustyką pokoju. System automatycznie wykrywa położenie głośników i dostosowuje do nich scenę dźwiękową. Zestaw pozwala na stworzenie aż 27 różnych konfiguracji – od prostego stereo po potężne kino domowe w układzie 13.1.7.

Co ważne, jeśli użytkownik użyje modelu H7 jako jednostki głównej, technologia FlexConnect zadziała z dowolnym telewizorem podłączonym przez HDMI. LG obiecuje też, że wybrane telewizory premium z roczników 2025 i 2026 otrzymają obsługę tego standardu poprzez aktualizację oprogramowania.

Dźwięk, który podąża za widzem

Najciekawszą nowością w LG Sound Suite wydaje się funkcja Sound Follow. Wykorzystuje ona technologię ultraszerokopasmową (UWB) – podobną do tej, której używamy do lokalizowania zagubionych kluczy czy smartfonów. W tym przypadku soundbar jest w stanie okreslić, gdzie znajduje się użytkownik, i tak kieruje wiązkę dźwięku, by to on był w centrum akcji.​

Za jakość przetwarzania odpowiada potężny procesor α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 – ten sam układ, który napędza flagowe telewizory LG OLED. Odpowiada on m.in. za separację głosów, muzyki i efektów (AI Sound Pro+) czy analizę akustyki pomieszczenia i niwelowanie zniekształceń wynikających np. z umeblowania (Room Calibration Pro).

LG chwali się również, że komponenty zestawu wyposażono w przetworniki marki Peerless – duńskiego producenta z ponad 100-letnią tradycją w branży audio. Połączenie klasycznej inżynierii z nowoczesnymi algorytmami AI ma zapewnić brzmienie klasy premium zarówno w filmach, jak i w muzyce.