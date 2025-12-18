Ten pancerniak zaskakuje. W końcu dotarł do Polski

Oukitel WP300 to smartfon o dość długiej historii – sprzęt jeszcze w wersji przedpremierowej pokazano na targach CES 2025 na początku roku, ale dopiero w czerwcu telefon trafił do limitowanej sprzedaży poprzez platformę Kickstarter. Po kolejnych kilku miesiącach telefon już bez żadnych ograniczeń wkracza do oficjalnej dystrybucji w Polsce, za którą odpowiada CK Mediator.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oukitel WP300 jet dość nietopowym telefonem. Z tyłu obudowy znajduje się dodatkowy ekran, który można zdemontować, przyczepić do specjalnego paska i… nosić go jako smartwatch. Ten sam element może służyć jako pojedyncza słuchawka Bluetooth do prowadzenia rozmów telefonicznych. Całość uzupełnia moduł lampy campingowej, który można zamontować w telefonie lub nosić na nadgarstku jak zegarek.

Mimo takiej konstrukcji Oukitel WP300 to solidny pancerniak, który spełnia normy MIL-STD-810H, IP68 i IP69K, co oznacza odporność na upadki, pył, wodę oraz ekstremalne temperatury. Telefon chroni metalowa rama i szkło Gorilla Glass 5 na ekranie.

Wyświetlacz IPS o przekątnej 6,8 cala oferuje rozdzielczość Full HD+ (1080 × 2460) i odświeżanie 120 Hz. Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 7050 z obsługą 5G, wspierany przez 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej (rozszerzalnej do 2 TB). Wśród funkcji komunikacyjnych jest też NFC.

Sekcja aparatów obejmuje główną matrycę 108 Mpix Samsunga, aparat 2 Mpix do zdjęć makro oraz jednostkę selfie 32 Mpix (Sony).

Telefon wyposażono w akumulator o pojemności 16 000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W oraz funkcją ładowania zwrotnego 18 W. Całość działa pod kontrolą systemu Android 15.