Zarząd Warner Bros. Discovery woli mniej od Netflixa, niż więcej od Paramount

Zarząd Warner Bros. Discovery ogłosił, że wciąż jednogłośnie podtrzymuje decyzję o sprzedaży akcji spółki Netflixowi. Dodatkowo zarekomendował akcjonariuszom odrzucenie propozycji od Paramount. Ta ma bowiem wiązać się z większym ryzykiem. Podważają przy tym wypłacalność tej firmy w kontekście proponowanych przez nią 108 miliardów dolarów.

Zarząd Warner Bros. Discovery woli Netflixa

Przy okazji zarząd twierdzi, że wszelkie wzmianki o regulacjach mających powstrzymać Netflixa przed przejęciem są przesadzone, a gigant VOD jest w pełni wypłacalny. Jednak jak już wcześniej stwierdziłem, to nie do nich należy ta decyzja.

Tak się bowiem składa, że Paramount nie złożył jej zarządowi WBD, a bezpośrednio akcjonariuszom. Ci natomiast mogą swobodnie dysponować swoimi akcjami. Nie są przy tym związani umowami i deklaracjami podpisanymi przez zarząd, ani mu nie podlegają co do kwestii ewentualnego zbycia akcji.