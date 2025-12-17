Zarząd Warner Bros. Discovery woli mniej od Netflixa, niż więcej od Paramount
Rzecz w tym, że jedyne co może robić, to tylko gadać, bo to nie do nich należy decyzja.
Zarząd Warner Bros. Discovery ogłosił, że wciąż jednogłośnie podtrzymuje decyzję o sprzedaży akcji spółki Netflixowi. Dodatkowo zarekomendował akcjonariuszom odrzucenie propozycji od Paramount. Ta ma bowiem wiązać się z większym ryzykiem. Podważają przy tym wypłacalność tej firmy w kontekście proponowanych przez nią 108 miliardów dolarów.
Zarząd Warner Bros. Discovery woli Netflixa
Przy okazji zarząd twierdzi, że wszelkie wzmianki o regulacjach mających powstrzymać Netflixa przed przejęciem są przesadzone, a gigant VOD jest w pełni wypłacalny. Jednak jak już wcześniej stwierdziłem, to nie do nich należy ta decyzja.
Tak się bowiem składa, że Paramount nie złożył jej zarządowi WBD, a bezpośrednio akcjonariuszom. Ci natomiast mogą swobodnie dysponować swoimi akcjami. Nie są przy tym związani umowami i deklaracjami podpisanymi przez zarząd, ani mu nie podlegają co do kwestii ewentualnego zbycia akcji.
Wrogie przejęcie przez Paramount wciąż jest więc realnym scenariuszem, a zarząd WBD może jedynie probować zniechęcać akcjonariuszy do obrania tej drogi. Czy zrobi to skutecznie? Czas pokaże.