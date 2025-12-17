Telewizja i VoD

Zarząd Warner Bros. Discovery woli mniej od Netflixa, niż więcej od Paramount

Rzecz w tym, że jedyne co może robić, to tylko gadać, bo to nie do nich należy decyzja.

Zarząd Warner Bros. Discovery woli mniej od Netflixa, niż więcej od Paramount

Zarząd Warner Bros. Discovery ogłosił, że wciąż jednogłośnie podtrzymuje decyzję o sprzedaży akcji spółki Netflixowi. Dodatkowo zarekomendował akcjonariuszom odrzucenie propozycji od Paramount. Ta ma bowiem wiązać się z większym ryzykiem. Podważają przy tym wypłacalność tej firmy w kontekście proponowanych przez nią 108 miliardów dolarów. 

Zarząd Warner Bros. Discovery woli Netflixa

Przy okazji zarząd twierdzi, że wszelkie wzmianki o regulacjach mających powstrzymać Netflixa przed przejęciem są przesadzone, a gigant VOD jest w pełni wypłacalny. Jednak jak już wcześniej stwierdziłem, to nie do nich należy ta decyzja. 

Tak się bowiem składa, że Paramount nie złożył jej zarządowi WBD, a bezpośrednio akcjonariuszom. Ci natomiast mogą swobodnie dysponować swoimi akcjami. Nie są przy tym związani umowami i deklaracjami podpisanymi przez zarząd, ani mu nie podlegają co do kwestii ewentualnego zbycia akcji.

Wrogie przejęcie przez Paramount wciąż jest więc realnym scenariuszem, a zarząd WBD może jedynie probować zniechęcać akcjonariuszy do obrania tej drogi. Czy zrobi to skutecznie? Czas pokaże.

netflix Warner Bros. Discovery Paramount
Zródła zdjęć: Schager / Shutterstock
Źródła tekstu: Bankier