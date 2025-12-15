Play planuje roszady. Od 1 stycznia duże zmiany w ofercie

Jak donosi serwis satkurier.pl, od 1 stycznia 2026 roku użytkownicy korzystający z platform Play Now, Telewizji Nowej Generacji oraz Telewizji Max muszą przygotować się na odświeżenie listy kanałów. Zmiany są dwukierunkowe – część nadawców wycofuje swoje treści z polskiego rynku, co wymusza usunięcie ich z oferty operatora, ale w ich miejsce Play wprowadza sporo nowości.

Co znika z oferty Play?

Roszady na liście kanałów są w dużej mierze efektem decyzji samych nadawców o zakończeniu emisji w Polsce. Z ofertą streamingową i telewizyjną Play pożegnają się przede wszystkim stacje muzyczne z portfolio Paramount oraz kanały filmowo-rozrywkowe. Od stycznia abonenci nie obejrzą już: CBS Reality i Film Cafe, muzycznych stacji tematycznych Club MTV, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD oraz Nick Music, a także e-sportowego kanału Ginx eSports TV.

Utrata popularnych stacji muzycznych zostanie zrekompensowana pokaźnym pakietem nowości. Do oferty dołączy aż 13 nowych kanałów, pochodzących m.in. ze katalogu Telewizji Polsat oraz grupy MWE Networks.

Część z nowości to stacje, które były już wcześniej dostępne dla klientów kablowej oferty dawnego UPC, a teraz trafią również do usług telewizji Play (Play Now/TNG). Mowa tu o kanałach takich jak Adventure, Golf Zone, Bollywood czy prestiżowe stacje muzyczne Mezzo.

Operator jednocześnie ucina spekulacje dotyczące rzekomego usunięcia innych popularnych stacji.

Nie planujemy wyłączenia z końcem roku kanałów AMC, Polsat JimJam ani Sundance TV – pozostają one w naszej ofercie bez zmian – podała Katarzyna Bonk z biura prasowego Play.

Pełna lista nowości w Play Now od 1 stycznia 2026 r.: