Play planuje roszady. Od 1 stycznia duże zmiany w ofercie
Początek 2026 roku przyniesie istotne zmiany w ofercie telewizyjnej fioletowego operatora. Abonenci usług Play Now oraz Telewizji Nowej Generacji zyskają dostęp do 13 nowych stacji, w tym kanałów w jakości 4K. Niestety, jednocześnie z listy zniknie spora paczka kanałów muzycznych i rozrywkowych.
Jak donosi serwis satkurier.pl, od 1 stycznia 2026 roku użytkownicy korzystający z platform Play Now, Telewizji Nowej Generacji oraz Telewizji Max muszą przygotować się na odświeżenie listy kanałów. Zmiany są dwukierunkowe – część nadawców wycofuje swoje treści z polskiego rynku, co wymusza usunięcie ich z oferty operatora, ale w ich miejsce Play wprowadza sporo nowości.
Co znika z oferty Play?
Roszady na liście kanałów są w dużej mierze efektem decyzji samych nadawców o zakończeniu emisji w Polsce. Z ofertą streamingową i telewizyjną Play pożegnają się przede wszystkim stacje muzyczne z portfolio Paramount oraz kanały filmowo-rozrywkowe. Od stycznia abonenci nie obejrzą już: CBS Reality i Film Cafe, muzycznych stacji tematycznych Club MTV, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD oraz Nick Music, a także e-sportowego kanału Ginx eSports TV.
Utrata popularnych stacji muzycznych zostanie zrekompensowana pokaźnym pakietem nowości. Do oferty dołączy aż 13 nowych kanałów, pochodzących m.in. ze katalogu Telewizji Polsat oraz grupy MWE Networks.
Część z nowości to stacje, które były już wcześniej dostępne dla klientów kablowej oferty dawnego UPC, a teraz trafią również do usług telewizji Play (Play Now/TNG). Mowa tu o kanałach takich jak Adventure, Golf Zone, Bollywood czy prestiżowe stacje muzyczne Mezzo.
Operator jednocześnie ucina spekulacje dotyczące rzekomego usunięcia innych popularnych stacji.
Nie planujemy wyłączenia z końcem roku kanałów AMC, Polsat JimJam ani Sundance TV – pozostają one w naszej ofercie bez zmian
Pełna lista nowości w Play Now od 1 stycznia 2026 r.:
- Filmax 4K – filmy i seriale w wysokiej rozdzielczości 4K,
- Polsat Film 2 – klasyka kina i nowsze hity filmowe,
- Polsat Reality – formaty reality show i dokumenty społeczne,
- Polsat X – dokumenty o inżynierii i historii cywilizacji,
- Mezzo oraz Mezzo Live – gratka dla fanów muzyki klasycznej, jazzu, opery i baletu,
- Adventure – dokumenty podróżnicze i przyrodnicze,
- Bollywood – indyjskie kino w najlepszym wydaniu,
- Golf Zone – stacja w całości poświęcona golfowi,
- Szlagier TV – muzyka biesiadna i folklor,
- TVC Super – mix seriali, filmów i lekkiej publicystyki,
- Top Kids oraz Junior Channel – nowe propozycje z bajkami dla najmłodszych widzów.