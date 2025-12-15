Telewizja i VoD

Dzisiejsza premiera Canal+ zachwyci fanów Spartakusa

Canal+ nie byłby sobą, gdyby nie przygotował jakiejś spektakularnej premiery na grudzień. Od dzisiaj, czyli od 15 grudnia, możemy oglądać nowy kostiumowy serial "Spartakus: Dom Aszura". Fani alternatywnych historii w duchu "co by było, gdyby" dostaną to, czego oczekują.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:11
Recenzje krytyków odnośnie serialu są w większości entuzjastyczne i pochlebne, zatem można stwierdzić, że Steven DeKnight przygotował całkiem solidną porcję rozrywki. Pochwały dostają w dużej mierze aktorzy - Nick Tarabay i Graham McTavish, którzy, póki co, zostali uznani za najmocniejsze punkty tego serialu. Równie dobrze wypada gladiatorka Achilla - Tenika Davis. Krytycy są zdania, że ich fabularne rozpisanie postaci i ich wątków jest naprawdę godne uwagi i angażujące widza. 

"Spartakus: Dom Aszura" czego się spodziewać?

Serial stawia pytanie: co by było, gdyby złoczyńca Aszur (Nick Tarabay), nie zginął na Wezuwiuszu pod koniec serialu "Spartakus: Zemsta". Jak potoczyłyby się jego losy, gdyby wszedł on w posiadanie szkoły gladiatorów. 

Zgodnie ze wcześniejszymi obietnicami twórców, w serialu znajdziemy dużo scen intymnych, ale też i tych pełnych przemocy i walki. Jest to produkcja odważna i widowiskowa, w klimacie wcześniejszych serii. Oczywiście, nie wszystko jest tu idealne - zdarzają się niedociągnięcia na poziomie wizualnym, ale wszystko to jest znane fanom tego typu filmów historycznych. Ciekawe, jakie zdanie w temacie produkcji będą mieli nowi widzowie. Niektórzy obawiają się, że jeśli nie znane są nam losy Spartakusa, to możemy się nieco pogubić w fabule. 

"Spartakus: Dom Aszura" pierwszy odcinek zadebiutuje 15 grudnia o 21:00 na Canal+ (10 dni po premierze w USA). 

