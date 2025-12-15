Dzisiejsza premiera Canal+ zachwyci fanów Spartakusa

Recenzje krytyków odnośnie serialu są w większości entuzjastyczne i pochlebne, zatem można stwierdzić, że Steven DeKnight przygotował całkiem solidną porcję rozrywki. Pochwały dostają w dużej mierze aktorzy - Nick Tarabay i Graham McTavish, którzy, póki co, zostali uznani za najmocniejsze punkty tego serialu. Równie dobrze wypada gladiatorka Achilla - Tenika Davis. Krytycy są zdania, że ich fabularne rozpisanie postaci i ich wątków jest naprawdę godne uwagi i angażujące widza.

"Spartakus: Dom Aszura" czego się spodziewać?

Serial stawia pytanie: co by było, gdyby złoczyńca Aszur (Nick Tarabay), nie zginął na Wezuwiuszu pod koniec serialu "Spartakus: Zemsta". Jak potoczyłyby się jego losy, gdyby wszedł on w posiadanie szkoły gladiatorów.

Zgodnie ze wcześniejszymi obietnicami twórców, w serialu znajdziemy dużo scen intymnych, ale też i tych pełnych przemocy i walki. Jest to produkcja odważna i widowiskowa, w klimacie wcześniejszych serii. Oczywiście, nie wszystko jest tu idealne - zdarzają się niedociągnięcia na poziomie wizualnym, ale wszystko to jest znane fanom tego typu filmów historycznych. Ciekawe, jakie zdanie w temacie produkcji będą mieli nowi widzowie. Niektórzy obawiają się, że jeśli nie znane są nam losy Spartakusa, to możemy się nieco pogubić w fabule.