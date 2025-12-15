Aplikacje

Tego w Spotify brakowało? Nowa funkcja rozwiąże pewien problem

Ci, którzy nie przepadają za rozpraszającymi animacjami na Spotify, będą mogli wkrótce odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że aplikacja wkrótce pozwoli nimi sterować, według potrzeb.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:30
Spotify — sterowanie animacjami w aplikacji

Na ten moment, Spotify korzysta z globalnych ustawień systemowych, które dotyczą także sterowania animacjami w aplikacji. Tak się jednak składa, że mają one wpływ na wszystkie animacje w telefonie. Jak donosi Android Authority, wkrótce w aplikacji do odtwarzania muzyki pojawi się specjalny przełącznik "Zmniejsz animacje". To kolejny powód, po Spotify Wrapped i nowej funkcji tworzenia playlist, aby przesiąść się na aplikację Spotify. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Spotify wyciąga pomocną dłoń do osób wrażliwych na ruch

Trzeba przyznać, że wiele osób na to czekało. Funkcja ta może okazać się pomocna szczególnie dla tych, którzy uważają, że automatycznie odpalające się wizualizacje są zbyt rozpraszające. Na razie, jest ona w fazie testów. 

Obecnie, Spotify nie posiada żadnych konkretnych ustawień służących dostosowywaniu animacji w aplikacji. Zamiast tego, podobnie jak większość aplikacji na Androida i iOS, przekazuje tę regulację do systemowych ustawień. Jednak nie jest to wcale wygodne, ponieważ wyłączenie animacji w tym miejscu, spowoduje wyłączenie ich wszędzie, nie tylko w Spotify. Można zatem śmiało stwierdzić, że użytkownicy nie za bardzo mają wybór, jeśli chodzi o animacje w tej popularnej aplikacji muzycznej. 

Spotify, wprowadzając taką opcję, da nam naprawdę przydatne narzędzie, które sprawi, ulgę wszystkim wrażliwym na nadmierną ilość bodźców osobom. 

telepolis
aplikacja Spotify Spotify nowa funkcja personalizacja
Zródła zdjęć: McSleepy / Shutterstock
Źródła tekstu: androidauthority.com