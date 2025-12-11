Aplikacje

Spotify z nową funkcją. Trzeba przyznać, że jest bardzo na czasie

Spotify ostatnio naprawdę podejmuje wiele wysiłków, aby uszczęśliwić swoich użytkowników. Właśnie rozpoczął testy nowej funkcji, dzięki której można będzie jeszcze skuteczniej zarządzać algorytmem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:24
0
Playlisty tworzone w oparciu o historię słuchania w Spotify

"Playlista z monitem" ("Prompted Playlist") to funkcja, która korzysta z całej naszej historii odsłuchań, po to aby stworzyć mocno spersonalizowane miksy w oparciu o nasze monity. Trzeba przyznać, że to już brzmi naprawdę obiecująco. 

Funkcja ta umożliwia korzystającym z platformy streamingowej opisywanie naturalnym językiem tego, co chcieliby usłyszeć. Następnie, tworzy spersonalizowane playlisty, które nie tylko odzwierciedlają ich aktualne upodobania, ale także to, co spodobało im się od samego początku używania Spotify.

Wiadomo, że możemy w podobnym celu korzystać z chatbotów AI, takich jak ChatGPT i użyć ich do generowania spersonalizowanych rekomendacji muzycznych. Ale "Playlista z monitem" idzie o krok dalej i jest zintegrowana bezpośrednio ze Spotify, co zapewnia lepsze rezultaty. I tak na przykład, możemy poprosić o "muzykę swoich ulubionych artystów z ostatnich trzech lat" lub wydawać bardziej złożone polecenia typu "energetyczny pop i hip-hop na 30-minutowy bieg na 5 km w stałym tempie, a następnie kilka relaksujących utworów na rozluźnienie". Polecenia można także edytować, aby rezultaty były jeszcze bardziej dopracowane. A w razie braku pomysłu, można wybrać jedną z gotowych podpowiedzi w sekcji "Pomysły".

Funkcja ta znajduje się obecnie w fazie testów beta i jest, póki co, dostępna w Nowej Zelandii. Działa wyłącznie w języku angielskim. Możliwe, że zostanie udostępniona szerzej już w przyszłym roku.

telepolis
Zródła zdjęć: Ink Drop / Shutterstock
Źródła tekstu: androidauthority.com