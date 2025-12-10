YouTube testuje nową funkcję. Skorzystają użytkownicy telefonów

Jeszcze lepsze tworzenie na urządzeniach moblinych

Aplikacja YouTube służy przede wszystkim do oglądania filmów. Jednak priorytety na przestrzeni lat uległy zmianie i YouTube postanowił dostosować się jeszcze bardziej do współczesnych realiów konsumpcji treści. Firma wychodzi naprzeciw użytkownikom urządzeń mobilnych i oferuje użytkownikom słynne Shorts, a także niedawno nawiązała także współpracę z Adobe. Wszystko to, aby pokazać że YouTube świetnie się sprawdza podczas tworzenia krótkich form, dzięki dobrym narzędziom do edycji. Teraz firma ogłosiła kolejne narzędzie, które z pewnością przyda się twórcom Shorts.

YouTube rusza z nowym narzędziem "Utwórz"

YouTube rozpoczyna testowanie nowego trybu "Tworzenie" z wieloma narzędziami do edycji. Wystarczy wejść na oficjalną stronę pomocy technicznej Google, aby dowiedzieć się, że nowy tryb "Utwórz" uruchomi się bezpośrednio po kliknięciu ikony plusa w aplikacji mobilnej YouTube'a.

W nowym trybie "Utwórz" użytkownicy znajdą mnóstwo nowych narzędzi do tworzenia treści, w tym większość opartych na sztucznej inteligencji. To ma być miejsce, w którym użytkownicy będą mogli tworzyć obrazy, klipy wideo, tła green screen, utwory muzyczne oraz wszystko to, co im w duszy gra. Google nie ujawnił jeszcze szczegółów, w jaki sposób dokładnie sztuczna inteligencja będzie pomagała użytkownikom w całym procesie tworzenia. Ale możemy się domyślić, że będzie ona wymagała od nich wpisania odpowiedniego komunikatu.