Aplikacje

YouTube testuje nową funkcję. Skorzystają użytkownicy telefonów

YouTube chce nas wszystkich zaskoczyć i to pozytywnie. Platforma rozpoczyna testowanie nowej funkcji, która usprawni zestaw narzędzi do tworzenia treści na urządzeniach mobilnych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:59
Jeszcze lepsze tworzenie na urządzeniach moblinych

Aplikacja YouTube służy przede wszystkim do oglądania filmów. Jednak priorytety na przestrzeni lat uległy zmianie i YouTube postanowił dostosować się jeszcze bardziej do współczesnych realiów konsumpcji treści. Firma wychodzi naprzeciw użytkownikom urządzeń mobilnych i oferuje użytkownikom słynne Shorts, a także niedawno nawiązała także współpracę z Adobe. Wszystko to, aby pokazać że YouTube świetnie się sprawdza podczas tworzenia krótkich form, dzięki dobrym narzędziom do edycji. Teraz firma ogłosiła kolejne narzędzie, które z pewnością przyda się twórcom Shorts.

YouTube rusza z nowym narzędziem "Utwórz"

YouTube rozpoczyna testowanie nowego trybu "Tworzenie" z wieloma narzędziami do edycji. Wystarczy wejść na oficjalną stronę pomocy technicznej Google, aby dowiedzieć się, że nowy tryb "Utwórz" uruchomi się bezpośrednio po kliknięciu ikony plusa w aplikacji mobilnej YouTube'a.

W nowym trybie "Utwórz" użytkownicy znajdą mnóstwo nowych narzędzi do tworzenia treści, w tym większość opartych na sztucznej inteligencji. To ma być miejsce, w którym użytkownicy będą mogli tworzyć obrazy, klipy wideo, tła green screen, utwory muzyczne oraz wszystko to, co im w duszy gra. Google nie ujawnił jeszcze szczegółów, w jaki sposób dokładnie sztuczna inteligencja będzie pomagała użytkownikom w całym procesie tworzenia. Ale możemy się domyślić, że będzie ona wymagała od nich wpisania odpowiedniego komunikatu. 

YouTube wyraźnie zaznaczył, że jest to eksperyment. Dlatego też, nowy tryb "Utwórz" póki co jest dostępny dla wąskiego grona osób. 

