Apple i Samsung zdominowały świat. Oto król smartfonów

Najpopularniejsze smartfony trzeciego kwartału

Raport przygotowany przez analityków z Counterpoint Research za trzeci kwartał 2025 roku nie pozostawia złudzeń. Jeśli szukasz rzadkiego smartfonu, kup cokolwiek spoza stajni Apple'a lub Samsunga. Obie firmy podzieliły między siebie listę TOP 10 po równo, zajmując po pięć miejsc.

Te dziesięć modeli odpowiada za aż 20% wszystkich smartfonów sprzedanych w tym okresie na świecie. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii trzeciego kwartału, pierwszą piątkę okupują wyłącznie modele z obsługą 5G. Technologia ta stała się w końcu standardem, a nie luksusowym dodatkiem.

iPhone 16 wciąż nie ma sobie równych

Liderem zestawienia pozostaje podstawowy iPhone 16. Zdobył on 4% udziału w całym rynku i utrzymuje pozycję lidera już trzeci kwartał z rzędu. Apple może mówić o sporym sukcesie. Mimo premiery nowszej serii iPhone 17, "szesnastka" obroniła się przed dużymi spadkami sprzedaży.

Apple iPhone 16 21 opinii Apple iPhone 16 21 opinii Ekran 6.10" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 3561mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Pomogły w tym rynki takie jak Indie, gdzie promocje świąteczne napędziły popyt, oraz stabilna sytuacja w Japonii. Nieco gorzej poradziły sobie modele iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Tutaj kanibalizacja była widoczna. Klienci w USA, Wielkiej Brytanii czy Chinach woleli dopłacić do nowości i sięgali już po serię 17.

Apple iPhone 16 Pro 18 opinii Apple iPhone 16 Pro 18 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 3582mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 16 Pro Max 18 opinii Apple iPhone 16 Pro Max 18 opinii Ekran 6.90" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 4685mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Tuż za podium znalazł się "budżetowy" iPhone 16e.

Apple iPhone 16e 36 opinii Apple iPhone 16e 36 opinii Ekran 6.10" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 4005mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Na listę, rzutem na taśmę, wślizgnął się najnowszy iPhone 17 Pro Max. Zajął dziesiąte miejsce, mimo że był dostępny w sprzedaży bardzo krótko pod koniec kwartału. We wrześniu 2025 roku był to już jednak najlepiej sprzedający się smartfon na świecie. Użytkownicy, którzy kupowali telefony w czasach pandemii COVID-19, ruszyli na wymianę sprzętu. Kuszą ich 48-megapikselowe matryce, procesor A19 Pro i lepsze chłodzenie komorą parową.

Apple iPhone 17 Pro Max 66 opinii Apple iPhone 17 Pro Max 66 opinii Ekran 6.90" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4832 / 5088mAh Pamięć wbudowana 2000 GB Zobacz więcej

Samsung rządzi w świecie Androida

Jeśli chodzi o system firmy Google, tutaj królem jest Samsung. Koreańczycy wprowadzili do zestawienia pięć modeli i, co istotne, wszystkie należą do serii Galaxy A. Najchętniej kupowanym smartfonem z Androidem w trzecim kwartale 2025 roku był Galaxy A16 5G.

Samsung Galaxy A16 5G 3 opinii Samsung Galaxy A16 5G 3 opinii Ekran 6.70" SUPERAMOLED Pamięć RAM 4 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 128 GB Zobacz więcej

Samsung świetnie rozegrał partię w średniej półce cenowej. Modele Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G sprzedają się lepiej niż ich poprzednicy. Kluczem do sukcesu okazała się sztuczna inteligencja. Funkcje znane wcześniej z flagowców, określane przez producenta jako "Awesome Intelligence", trafiły do tańszych urządzeń. Klienci docenili też szybsze ładowanie i dłuższe wsparcie aktualizacjami.

Samsung Galaxy A36 5G 6 opinii Samsung Galaxy A36 5G 6 opinii Ekran 6.70" SUPERAMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy A56 5G 33 opinii Samsung Galaxy A56 5G 33 opinii Ekran 6.70" SUPERAMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.9 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej