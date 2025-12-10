Apple i Samsung zdominowały świat. Oto król smartfonów
Rynek mobilny już dawno stał się areną przede wszystkim dla dwóch gigantów, którzy nie zostawili konkurencji nawet okruszków. Najnowsze dane sprzedażowe pokazują, że klienci na całym świecie są niezwykle zgodni w swoich wyborach. W pierwszej dziesiątce bestsellerów znalazły się wyłącznie modele dwóch marek.
Najpopularniejsze smartfony trzeciego kwartału
Raport przygotowany przez analityków z Counterpoint Research za trzeci kwartał 2025 roku nie pozostawia złudzeń. Jeśli szukasz rzadkiego smartfonu, kup cokolwiek spoza stajni Apple'a lub Samsunga. Obie firmy podzieliły między siebie listę TOP 10 po równo, zajmując po pięć miejsc.
Te dziesięć modeli odpowiada za aż 20% wszystkich smartfonów sprzedanych w tym okresie na świecie. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii trzeciego kwartału, pierwszą piątkę okupują wyłącznie modele z obsługą 5G. Technologia ta stała się w końcu standardem, a nie luksusowym dodatkiem.
iPhone 16 wciąż nie ma sobie równych
Liderem zestawienia pozostaje podstawowy iPhone 16. Zdobył on 4% udziału w całym rynku i utrzymuje pozycję lidera już trzeci kwartał z rzędu. Apple może mówić o sporym sukcesie. Mimo premiery nowszej serii iPhone 17, "szesnastka" obroniła się przed dużymi spadkami sprzedaży.
Pomogły w tym rynki takie jak Indie, gdzie promocje świąteczne napędziły popyt, oraz stabilna sytuacja w Japonii. Nieco gorzej poradziły sobie modele iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Tutaj kanibalizacja była widoczna. Klienci w USA, Wielkiej Brytanii czy Chinach woleli dopłacić do nowości i sięgali już po serię 17.
Tuż za podium znalazł się "budżetowy" iPhone 16e.
Na listę, rzutem na taśmę, wślizgnął się najnowszy iPhone 17 Pro Max. Zajął dziesiąte miejsce, mimo że był dostępny w sprzedaży bardzo krótko pod koniec kwartału. We wrześniu 2025 roku był to już jednak najlepiej sprzedający się smartfon na świecie. Użytkownicy, którzy kupowali telefony w czasach pandemii COVID-19, ruszyli na wymianę sprzętu. Kuszą ich 48-megapikselowe matryce, procesor A19 Pro i lepsze chłodzenie komorą parową.
Samsung rządzi w świecie Androida
Jeśli chodzi o system firmy Google, tutaj królem jest Samsung. Koreańczycy wprowadzili do zestawienia pięć modeli i, co istotne, wszystkie należą do serii Galaxy A. Najchętniej kupowanym smartfonem z Androidem w trzecim kwartale 2025 roku był Galaxy A16 5G.
Samsung świetnie rozegrał partię w średniej półce cenowej. Modele Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G sprzedają się lepiej niż ich poprzednicy. Kluczem do sukcesu okazała się sztuczna inteligencja. Funkcje znane wcześniej z flagowców, określane przez producenta jako "Awesome Intelligence", trafiły do tańszych urządzeń. Klienci docenili też szybsze ładowanie i dłuższe wsparcie aktualizacjami.
Warto zauważyć, że wciąż istnieje rynek na tanie urządzenia 4G. Galaxy A16 w wersji LTE oraz budżetowy Galaxy A06 nadal są hitami sprzedażowymi. Te modele "ciągną" wyniki Samsunga w Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Analitycy przewidują jednak, że średnia półka będzie rosła w siłę. Wszystko dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, która zaciera granice między telefonem za 2000 złotych a flagowcem za 6000 złotych.