Sprzęt

Twój zegarek może uratować Ci życie. Te historie to dowód

Smartwatche to już nie tylko gadżety do liczenia kroków i odczytywania SMS-ów. Coraz częściej stają się osobistymi asystentami medycznymi działającymi 24 godziny na dobę. Czasem jedno proste powiadomienie decyduje o naszym być albo nie być.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twój zegarek może uratować Ci życie. Te historie to dowód

Wielu z nas traktuje funkcje zdrowotne w zegarkach z przymrużeniem oka. Uważamy je za dodatek, który ładnie wygląda w specyfikacji. Jednak życie pisze scenariusze, w których to właśnie elektronika na nadgarstku reaguje szybciej niż ludzki organizm. Historie użytkowników z różnych stron świata pokazują, że ignorowanie alertów z zegarka może być błędem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Cicha diagnoza w odpowiednim momencie

Dr Ahmad Sharadgah z Jordanii czuł się świetnie. Jako lekarz pewnie zbagatelizowałby lekkie zmęczenie, ale jego nowy zegarek nie dawał za wygraną. Urządzenie serii Galaxy Watch zaczęło seryjnie wysyłać alerty o nieregularnym rytmie serca (IHRN). Mężczyzna nie miał żadnych fizycznych objawów, ale postanowił zaufać technologii i udał się na badania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 7 SM-L315FZ 44mm LTE Srebrny
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 7 SM-L315FZ 44mm LTE Srebrny
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L505FZ 46mm LTE Biały
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L505FZ 46mm LTE Biały
-750.99 zł
2049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch Ultra 2025 SM-L705FZ 47mm LTE Tytanowy Szary
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch Ultra 2025 SM-L705FZ 47mm LTE Tytanowy Szary
0 zł
2498 zł - najniższa cena
Kup teraz 2498 zł
Advertisement
Twój zegarek może uratować Ci życie. Te historie to dowód

Decyzja była strzałem w dziesiątkę. Szpitalna diagnostyka wykazała u niego zaawansowaną miażdżycę. To podstępna choroba, która latami rozwija się bezobjawowo. Dzięki wczesnemu ostrzeżeniu lekarze mogli wdrożyć leczenie, zanim doszło do zawału lub udaru.

Dzięki ostrzeżeniom z Galaxy Watch mogłem zareagować, zanim było za późno” – mówi Sharadgah. „Smartwatch pomógł mi uniknąć najgorszego i uchronił moją rodzinę przed ogromną tragedią. Jestem za to naprawdę wdzięczny.

Dr Ahmad Sharadgah

Podobną historię przeżył Roberto Gallart w Brazylii, choć w dużo bardziej dramatycznych okolicznościach. Podczas treningu na siłowni poczuł nagły ból w klatce piersiowej. Zamiast czekać, aż "samo przejdzie”, uruchomił funkcję EKG w swoim zegarku.

Twój zegarek może uratować Ci życie. Te historie to dowód

Wyniki pomiaru były alarmujące. Cztery kolejne odczyty wskazywały na poważne zaburzenia rytmu serca. Roberto natychmiast pojechał do szpitala. Okazało się, że jedna z jego tętnic wieńcowych była całkowicie zablokowana, a dwie inne krytycznie zwężone.

Byłem na granicy zawału serca i w każdej chwili mogłem stracić przytomność” – wspomina. „Funkcja EKG odegrała kluczową rolę w uratowaniu mojego życia. Gdyby nie to ostrzeżenie, mógłbym nie zgłosić się po pomoc na czas.

Roberto Gallart

Szpital na wysokości 9 kilometrów

Nie zawsze chodzi jednak o ratowanie samego siebie. Ciekawy przypadek odnotowano podczas lotu z Las Vegas do Seulu. Jeden z pasażerów stracił przytomność, a na wysokości 9 kilometrów dostęp do sprzętu medycznego jest żaden. Na pokładzie znajdował się lekarz, dr Jongmo Seo, ale potrzebował narzędzi do oceny stanu pacjenta.

Twój zegarek może uratować Ci życie. Te historie to dowód

Z pomocą przyszła stewardessa nosząca zegarek Galaxy Watch. Lekarz wykorzystał jej zegarek do monitorowania saturacji (SpO2) oraz tętna nieprzytomnego pasażera. Dzięki podglądowi danych w czasie rzeczywistym wiedział, czy mózg otrzymuje tlen i jak prowadzić akcję ratunkową. Pasażera udało się ustabilizować jeszcze przed lądowaniem.

Gdyby nie Galaxy Watch, moje możliwości byłyby znacznie bardziej ograniczone. Dane w czasie rzeczywistym pozwoliły mi przeprowadzić interwencję o wiele skuteczniej.

dr Jongmo Seo

Zobacz: Galaxy Watch8 Classic – kultowy pierścień i nowoczesność, ale z wadami (test)
Zobacz: Galaxy Watch Ultra po 4 miesiącach – jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu (test)
Zobacz: Samsung Galaxy Watch6 Classic – dla mnie zegarek prawie idealny (test)

Pokazane wyżej przypadki pokazują, że sensory w dzisiejszych "wearables" stają się na tyle precyzyjne, że mogą stanowić realne wsparcie w profilaktyce. Warto więc czasem spojrzeć na nadgarstek łaskawszym okiem – zwłaszcza gdy zegarek sugeruje nam wizytę u lekarza.

Twój zegarek może uratować Ci życie. Te historie to dowód
Zegarki Samsung Galaxy w Media Expert
Zegarki Samsung Galaxy w RTV Euro AGD
Zegarki Samsung Galaxy w x-kom
Image
telepolis
samsung EKG pomiar spo2 smartwatch z EKG Samsung Galaxy Watch Ultra ratowanie życia Samsung Galaxy Watch8 Samsung Galaxy Watch8 Classic
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung