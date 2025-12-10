Twój zegarek może uratować Ci życie. Te historie to dowód

Wielu z nas traktuje funkcje zdrowotne w zegarkach z przymrużeniem oka. Uważamy je za dodatek, który ładnie wygląda w specyfikacji. Jednak życie pisze scenariusze, w których to właśnie elektronika na nadgarstku reaguje szybciej niż ludzki organizm. Historie użytkowników z różnych stron świata pokazują, że ignorowanie alertów z zegarka może być błędem.

Cicha diagnoza w odpowiednim momencie

Dr Ahmad Sharadgah z Jordanii czuł się świetnie. Jako lekarz pewnie zbagatelizowałby lekkie zmęczenie, ale jego nowy zegarek nie dawał za wygraną. Urządzenie serii Galaxy Watch zaczęło seryjnie wysyłać alerty o nieregularnym rytmie serca (IHRN). Mężczyzna nie miał żadnych fizycznych objawów, ale postanowił zaufać technologii i udał się na badania.

Decyzja była strzałem w dziesiątkę. Szpitalna diagnostyka wykazała u niego zaawansowaną miażdżycę. To podstępna choroba, która latami rozwija się bezobjawowo. Dzięki wczesnemu ostrzeżeniu lekarze mogli wdrożyć leczenie, zanim doszło do zawału lub udaru.

Dzięki ostrzeżeniom z Galaxy Watch mogłem zareagować, zanim było za późno” – mówi Sharadgah. „Smartwatch pomógł mi uniknąć najgorszego i uchronił moją rodzinę przed ogromną tragedią. Jestem za to naprawdę wdzięczny. Dr Ahmad Sharadgah

Podobną historię przeżył Roberto Gallart w Brazylii, choć w dużo bardziej dramatycznych okolicznościach. Podczas treningu na siłowni poczuł nagły ból w klatce piersiowej. Zamiast czekać, aż "samo przejdzie”, uruchomił funkcję EKG w swoim zegarku.

Wyniki pomiaru były alarmujące. Cztery kolejne odczyty wskazywały na poważne zaburzenia rytmu serca. Roberto natychmiast pojechał do szpitala. Okazało się, że jedna z jego tętnic wieńcowych była całkowicie zablokowana, a dwie inne krytycznie zwężone.

Byłem na granicy zawału serca i w każdej chwili mogłem stracić przytomność” – wspomina. „Funkcja EKG odegrała kluczową rolę w uratowaniu mojego życia. Gdyby nie to ostrzeżenie, mógłbym nie zgłosić się po pomoc na czas. Roberto Gallart

Szpital na wysokości 9 kilometrów

Nie zawsze chodzi jednak o ratowanie samego siebie. Ciekawy przypadek odnotowano podczas lotu z Las Vegas do Seulu. Jeden z pasażerów stracił przytomność, a na wysokości 9 kilometrów dostęp do sprzętu medycznego jest żaden. Na pokładzie znajdował się lekarz, dr Jongmo Seo, ale potrzebował narzędzi do oceny stanu pacjenta.

Z pomocą przyszła stewardessa nosząca zegarek Galaxy Watch. Lekarz wykorzystał jej zegarek do monitorowania saturacji (SpO2) oraz tętna nieprzytomnego pasażera. Dzięki podglądowi danych w czasie rzeczywistym wiedział, czy mózg otrzymuje tlen i jak prowadzić akcję ratunkową. Pasażera udało się ustabilizować jeszcze przed lądowaniem.

Gdyby nie Galaxy Watch, moje możliwości byłyby znacznie bardziej ograniczone. Dane w czasie rzeczywistym pozwoliły mi przeprowadzić interwencję o wiele skuteczniej. dr Jongmo Seo