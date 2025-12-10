Ta ładowarka to majstersztyk. Zmieścisz ją w każdej kieszeni

Ładowarki do telefonów przez lata niewiele się zmieniały, ale ostatnio rynek przeszedł małą rewolucję. Nowy produkt firmy Hama jest tego doskonałym przykładem. Niemiecki producent postawił na technologię GaN i format, który ma zawstydzić konkurencję.

Kieszonkowy format i chowana wtyczka

Kluczem do sukcesu jest tutaj zastosowanie azotku galu (GaN) zamiast tradycyjnego krzemu. Pozwoliło to zmniejszyć rozmiary urządzenia nawet o 60% w porównaniu do klasycznych kostek. Sprzęt nie tylko zajmuje mniej miejsca, ale też znacznie mniej się nagrzewa. Dzięki temu praca układów jest stabilniejsza, a energia przekazywana efektywniej.

To, co jednak najbardziej przyciąga wzrok, to sama obudowa. Hama zaprojektowała białą, ultrapłaską konstrukcję w kształcie kwadratu. Jej wymiary to zaledwie 5,5 na 5,5 cm przy grubości wynoszącej tylko 2 cm. Waży tyle co nic – dokładnie 0,10 kg.

Najciekawszym rozwiązaniem jest tutaj mechanizm wtyczki. Eurozłącze składa się na płasko, dzięki czemu nie odstaje tak bardzo od obudowy. Wystarczy przesunąć boczny przełącznik, by urządzenie było znów gotowe do pracy.

Nowa ładowarka marki Hama zmieści się w kieszeni spodni, w cienkiej przegrodzie torby na laptopa czy w kurtce. To koniec z wypychaniem kieszeni nieporęcznymi bryłami.

Szybkie ładowanie dwóch urządzeń

Mimo niepozornych rozmiarów, w środku drzemie spora moc. Producent wyposażył ładowarkę w dwa porty USB-C oznaczone na zielono. Łączna moc wyjściowa to 40 W. Urządzenie potrafi inteligentnie zarządzać energią. Bez problemu naładujecie jednocześnie dwa sprzęty, na przykład smartfon i słuchawki bezprzewodowe czy głośnik Bluetooth.

Na pokładzie nie zabrakło najważniejszych standardów. Mamy tu obsługę Power Delivery oraz Qualcomm Quick Charge (QC 2.0/3.0). Jak informuje producent, ładowarka sama "dogada się" z podłączonym telefonem i dobierze optymalne parametry. Jest bezpiecznie i szybko. Hama deklaruje, że baterię smartfonu można naładować do 60% w zaledwie 30 minut.

Wbudowany chipset dba też o bezpieczeństwo. Chroni sprzęt przed przeciążeniem, zwarciem czy przepięciem. Technologia GaN dodatkowo wydłuża żywotność baterii ładowanych urządzeń, ponieważ proces uzupełniania energii jest dla nich łagodniejszy. Warto dodać, że ładowarka obsługuje zakres napięcia 100-240 V. Dzięki temu sprawdzi się w podróży po całym świecie (oczywiście z odpowiednim adapterem gniazdka).

Dostępność i cena