Netflix ogłosił datę. Oto, kiedy zakradnie się do nas 4. sezon hitu

Kiedy premiera 4. sezonu "Lupina"?

Platforma właśnie na swoim oficjalnym kanale potwierdziła przybliżoną datę premiery debiutu francuskiego hitu o włamywaczu dżentelmenie, który zyskał światową sławę oraz sympatię widzów. 4. sezon zadebiutuje w bibliotece Netflixa już jesienią 2026 roku. Netflix nie tylko podzielił się tą wiadomością, ale także pokazał po raz pierwszy plakat nowej odsłony filmowego hitu.

Uroczy Omar Sy powraca

Ci, którzy spodziewali się zobaczyć zawadiacki uśmiech Omara Sy, mogą czuć się nieco rozczarowani. Na plakacie nie zobaczymy Lupina, ale jedynie jego buty oraz lekko widoczne odbicie w kałuży.

Nie wiadomo jeszcze o czym będą opowiadały nowe odcinki przygód słynnego złodzieja. Wiadomo jednak, że będzie ich osiem. Można też przypuszczać, że Pellegrini (Herve Pierre) będzie chciał się zemścić na głównym bohaterze, który (choć sam znalazł się w celi obok) przecież ostatecznie wpakował go za kratki.