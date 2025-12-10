Spotify działa z teledyskami. Ma chytry plan wobec YouTube'a

Spotify chce przechytrzyć YouTube'a

Na początek oferta dostępna będzie dla użytkowników Premium w Stanach Zjednoczonych. W planach firmy jest jednak szybkie rozszerzenie oferty na inne rynki.

Po testach beta, które odbyły się w ponad 100 krajach w ostatnich miesiącach, Spotify wreszcie na poważnie wkroczy do walki w zakresie streaming wideo. Tym samym zyska kolejny atut w konkurencji zarówno z YouTube, jak i innymi serwisami jak Apple Music.

Według zapowiedzi firmy na platformie dostępne będą teledyski takich gwiazd jak, Ariana Grande, Olivia Dean czy Addison Rae.

Widzimy, że fani, którzy odtwarzają muzykę z wideo 34% częściej wracają do tego utworu, a 24% częściej udostępniają go swoim znajomym. te dane z oświadczenia Spotify sugerują, że wprowadzenie oferty wideo sprawi, że ta już popularna aplikacja zyska jeszcze więcej użytkowników.

Nie ma jednak nic za darmo. Według doniesień The Financial Times, szwedzka firma planuje podniesienie cen pakietów dla klientów w USA już na początku przyszłego roku. Będzie to kolejna podwyżka po tym jak firma podniosła ceny w ponad 150 krajach we wrześniu 2025.