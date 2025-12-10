Spotify działa z teledyskami. Ma chytry plan wobec YouTube'a
Spotify ma ambitny plan walki z YouTube na rynku wideo. Szwedzka aplikacja już w najbliższych tygodniach wprowadzi na rynek dostęp do teledysków.
Spotify chce przechytrzyć YouTube'a
Na początek oferta dostępna będzie dla użytkowników Premium w Stanach Zjednoczonych. W planach firmy jest jednak szybkie rozszerzenie oferty na inne rynki.
Po testach beta, które odbyły się w ponad 100 krajach w ostatnich miesiącach, Spotify wreszcie na poważnie wkroczy do walki w zakresie streaming wideo. Tym samym zyska kolejny atut w konkurencji zarówno z YouTube, jak i innymi serwisami jak Apple Music.
Według zapowiedzi firmy na platformie dostępne będą teledyski takich gwiazd jak, Ariana Grande, Olivia Dean czy Addison Rae.
Widzimy, że fani, którzy odtwarzają muzykę z wideo 34% częściej wracają do tego utworu, a 24% częściej udostępniają go swoim znajomym.
Nie ma jednak nic za darmo. Według doniesień The Financial Times, szwedzka firma planuje podniesienie cen pakietów dla klientów w USA już na początku przyszłego roku. Będzie to kolejna podwyżka po tym jak firma podniosła ceny w ponad 150 krajach we wrześniu 2025.
Jak dotąd, zmiany cen nie dotknęły polskich klientów. Od dłuższego czasu pakiet indywidualny kosztuje 23,99 zł a pakiet family 37,99 zł. Spotify niedawno wypuściło na rynek także kolejną wersję swojego "Wrapped". W ciągu 24 godzin po debiucie tegorocznej edycji z usługi skorzystało ponad 200 milionów użytkowników. Jest to nowy rekord i jednocześnie wzrost o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim.