Świąteczne zakupy "przejmują" twój mózg. Jest na to sposób

Grudzień to dla większości z nas miesiąc wydatków. Dajemy się ponieść wydawaniu pieniędzy i często wpadamy nawet w kryzys związany z kosztami utrzymania. To zjawisko w zupełności normalne - chcemy zanurzyć się w chwili przyjemności i zapomnieć o zimowej ponurej aurze. To naturalne, że tak się zachowujemy. Co więcej, nasze mózgi zostały do tego stworzone.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii wydają średnio 700 funtów (3300 zł) więcej na święta Bożego Narodzenia. Brytyjski Urząd Statystyk Narodowych odnotował wzrost sprzedaży książek, muzyki, komputerów, telefonów oraz urządzeń elektrycznych w tym okresie.

Co zrobić, aby tyle nie wydawać?

Z pomocą przychodzi neuromarketing, dziedzina neuronauki, która zajmuje się badaniem sposobu, w jaki nasz mózg reaguje na produkty. To właśnie on może nam pomóc oprzeć się pokusie wydawania zbyt dużych kwot.

Zdaniem naukowców, powody, dla których kupujemy tak dużo w okresie Bożego Narodzenia, są w dużej mierze nieświadome i emocjonalne. Nasze mózgi są bowiem zaprogramowane tak, aby unikać wykluczenia. Dlatego też, kiedy wszyscy wokół wydają się kupować i dobrze się bawić, my, pod wpływem ewolucyjnych impulsów, chcemy się przyłączyć.

Nasze pragnienia posiadania nowych rzeczy także ma korzenie ewolucyjne. Znajdowanie i przechowywanie nowych informacji i przedmiotów sprawia, że czujemy, że zmniejszamy niepewność dotyczącą przyszłości. Oksytocyna napędza uczucie przynależności, które można stymulować, kupując to samo, co nasi znajomi. Jeśli boimy się, że coś nam umyka, często wzrasta nam poziom kortyzolu.

Jedynym sposobem na powstrzymanie tego, jest trenowanie naszego mózgu. Eksperci radzą już teraz zapisywanie wszystkich impulsywnych zakupów, których dokonaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia, czy miesiąca. Badania pokazują, że planowanie i wyznaczanie intencji zapobiegają impulsywnym reakcjom, szczególnie jeśli ludzie z góry zaplanują, co zrobią, jeśli zobaczą dobrą okazję.