Badacze: istnieje jedna prosta rzecz, która zmniejsza ryzyko raka

Istnieje wiele dowodów na to, że większa aktywność fizyczna pomaga zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Nowe badanie rzuca jeszcze inne światło na tą kwestię. 

Anna Kopeć
12:58
Aktywność fizyczna a zachorowalność na raka

Dlaczego te dwa zjawiska są ze sobą powiązane? Według najnowszych badań może być to spowodowane zmianą metaboliczną, która najwyraźniej dostarcza komórkom mięśniowym więcej paliwa do spalania, przy jednoczesnym "pozbawianiu" komórek rakowych energii, potrzebnej do ich wzrostu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Naukowcy, pod kierownictwem zespołu z Uniwersytetu Yale, przeanalizowali reakcje metaboliczne myszy i porównali je z rakiem piersi oraz czerniakiem. Badali zależności od diety oraz aktywności fizycznej.

Zespół wykorzystał znaczniki molekularne, aby ustalić gdzie u myszy metabolizowana jest glukoza. Podczas badania, naukowcy odkryli, że aktywne zwierzęta skutecznie przekazywały energię i paliwo z komórek nowotworowych do mięśni. 

Po upływie czterech tygodni u myszy regularnie ćwiczących guzy były znacznie mniejsze niż u zwierząt, które nie były aktywne. W obu przypadkach stosowana była ta sama dieta wysokotłuszczowa. 

U otyłych myszy, które po wstrzyknięciu guza poddano czterotygoniowemu dobrowolnemu bieganiu w kółku, zaobserwowano blisko 60-procentową redukcję rozmiaru guza.

tłumaczy Brooks Leitner, lekarz i naukowiec z Uniwersytetu Yale. 

Zdaniem badaczy, wyniki wskazują, że glukoza jest "kluczowym mediatorem metabolicznym hamującego rozwój nowotworu efektu ćwiczeń fizycznych". 

Wszystko wskazuje na to, że aktywność fizyczna może być istotnym czynnikiem zwiększającym szanse na zapobieganie wystąpieniu choroby. Naukowcy muszą jednak sprawdzić, czy te same procesy zachodzą u ludzi, stąd potrzeba dalszych badań. 

telepolis
badania i rozwój nowotwór leczenie nowotworów aktywność sportowa badania naukowe
Zródła zdjęć: Yavdat / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com