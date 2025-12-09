Badacze: istnieje jedna prosta rzecz, która zmniejsza ryzyko raka

Aktywność fizyczna a zachorowalność na raka

Dlaczego te dwa zjawiska są ze sobą powiązane? Według najnowszych badań może być to spowodowane zmianą metaboliczną, która najwyraźniej dostarcza komórkom mięśniowym więcej paliwa do spalania, przy jednoczesnym "pozbawianiu" komórek rakowych energii, potrzebnej do ich wzrostu.

Naukowcy, pod kierownictwem zespołu z Uniwersytetu Yale, przeanalizowali reakcje metaboliczne myszy i porównali je z rakiem piersi oraz czerniakiem. Badali zależności od diety oraz aktywności fizycznej.

Zespół wykorzystał znaczniki molekularne, aby ustalić gdzie u myszy metabolizowana jest glukoza. Podczas badania, naukowcy odkryli, że aktywne zwierzęta skutecznie przekazywały energię i paliwo z komórek nowotworowych do mięśni.

Po upływie czterech tygodni u myszy regularnie ćwiczących guzy były znacznie mniejsze niż u zwierząt, które nie były aktywne. W obu przypadkach stosowana była ta sama dieta wysokotłuszczowa.

U otyłych myszy, które po wstrzyknięciu guza poddano czterotygoniowemu dobrowolnemu bieganiu w kółku, zaobserwowano blisko 60-procentową redukcję rozmiaru guza. tłumaczy Brooks Leitner, lekarz i naukowiec z Uniwersytetu Yale.

Zdaniem badaczy, wyniki wskazują, że glukoza jest "kluczowym mediatorem metabolicznym hamującego rozwój nowotworu efektu ćwiczeń fizycznych".