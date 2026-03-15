Polska zbuduje potęgę kwantową? Rząd ogłosił nowy plan

Inwestycje rzędu miliarda euro

Rząd określił minimalny pułap nakładów finansowych na sektor kwantowy w Polsce na kwotę miliarda euro (ok. 4,3 mld zł). Inwestycje te obejmą okres dziesięciu lat - nowy dokument strategiczny wyznacza cele na lata 2027-2036. Pieniądze z budżetu państwa zasilą badania podstawowe, rozwój infrastruktury oraz edukację kadr. Resort cyfryzacji dąży w ten sposób do zbudowania zintegrowanego ekosystemu w naszym kraju. Urzędnicy przeprowadzili wcześniej konsultacje publiczne, w ramach których wpłynęło 238 uwag od uczelni, firm i instytutów badawczych.

Dokument zyskał nowy filar poświęcony wyłącznie badaniom naukowym. Twórcy planują wprowadzenie długoterminowego finansowania prac na każdym poziomie rozwoju technologii. Celem rządu jest również stworzenie hubów dziedzinowych. Ośrodki te połączą mniejsze jednostki badawcze i ułatwią wymianę wiedzy z przemysłem. Brak efektywnych ścieżek takiego transferu to obecnie jedna ze słabych stron polskiego systemu.

Wybór krajowych specjalizacji

Polska zrezygnuje z rozwijania wszystkich dziedzin kwantowych jednocześnie. Założenia wskazują na wybór krajowych specjalizacji. Zalicza się do nich algorytmika kwantowa, sensoryka oraz komunikacja. Algorytmy postkwantowe zabezpieczą państwową infrastrukturę przed nowymi zagrożeniami kryptograficznymi. Administracja oraz wybrane sektory gospodarki wdrożą te rozwiązania do 2030 roku.

Rozwój branży wymaga zatrudnienia specjalistów. Polska dysponuje bazą kadr w dziedzinach matematyki i fizyki. Brakuje jednak ścieżek kształcenia o profilu kwantowym na uniwersytetach. Ministerstwo zapowiada utworzenie nowych programów akademickich i ufundowanie stypendiów. Uczelnie zyskają laboratoria testowe i dostęp do mocy obliczeniowej. Nauka o technologiach kwantowych trafi też do programu szkół średnich.

Zmiany w prawie i finansowaniu

Osiągnięcie suwerenności technologicznej to nadrzędny cel polityki państwa. Władze chcą wytwarzać i wdrażać własne systemy komunikacji oraz obliczeń. Ministerstwo Cyfryzacji powoła międzyresortowy zespół koordynacyjny. Prace tego zespołu będą podlegały monitorowaniu na podstawie ustalonych wskaźników. Raporty umożliwią coroczną weryfikację założeń polityki.

Rząd planuje usunięcie barier prawnych hamujących działalność spółek technologicznych. Przedsiębiorstwa uzyskają udogodnienia podatkowe. Zmiany prawne obejmą prawo zamówień publicznych i ochronę własności intelektualnej. Sektor prywatny otrzyma wsparcie ze specjalnego funduszu kapitałowego. Podjęte kroki mają ograniczyć odpływ polskich inżynierów za granicę.

Współpraca zagraniczna i rozwój

Polska infrastruktura opiera się dzisiaj głównie na sieci komunikacyjnej PIONIER-Q. W wybranych ośrodkach pracują też jednostki obliczeniowe. Polityka zakłada rozbudowę tych narzędzi i integrację z programami europejskimi. Nasz kraj uczestniczy już w projektach EuroQCI oraz EuroHPC.

Zaktualizowane założenia stanowią pierwszy krok w stronę pełnej strategii. Urzędnicy rozpoczną wkrótce powoływanie grup zadaniowych do realizacji wyznaczonych celów. Polska planuje zmianę statusu z biernego użytkownika zagranicznych rozwiązań na twórcę technologii kwantowych.