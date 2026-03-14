Te zwierzęta przebudowują Anglię. I robią to skutecznie

Przez setki lat po prostu ich nie było. A teraz wracają i pomagają w walce z powodziami.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
Bóbr robi to, czego nie potrafi żaden inżynier

Nie potrzebuje dotacji ani przetargu. Pracuje całą dobę, nie bierze urlopu i rozwiązuje problemy, z którymi ludzka inżynieria od dekad sobie nie radzi. Bóbr europejski wraca do krajobrazu. W Wielkiej Brytanii trwają właśnie pierwsze w pełni licencjonowane akcje przywracania dzikiej przyrody i główną rolę grają tu właśnie bobry. Co ważne – nie są to działania kierowane sentymentami, lecz stoją za tym wymierne korzyści dla człowieka.

Kluczowy mechanizm jest prosty – bóbr buduje tamy, które spowalniają odpływ wody. Woda, zamiast gwałtownie spływać w dół rzeki i zalewać wsie, zatrzymuje się w górnych partiach zlewni. Trafia do systemów stawów i rozlewisk tworzonych przez zwierzę od tysięcy lat. Efekt? Niższe szczyty powodziowe w miejscowościach położonych poniżej. Badania hydrologów z Uniwersytetu Exeter po latach obserwacji dzikich bobrów potwierdzają: tam, gdzie żyją te zwierzęta, ryzyko podtopień wyraźnie spada.

Ale na samej retencji się tu nie kończy. Rozlewiska bobrów filtrują zanieczyszczenia i zatrzymują osady, zanim te trafią do niżej położonych rzek. Wskutek tego woda staje się czystsza. Przekłada się to bezpośrednio na koszty jej uzdatniania i stan ekosystemów wodnych. Do tego dochodzi magazynowanie węgla w podmokłych glebach oraz odbudowa siedlisk dla dziesiątek innych gatunków. Jeden bóbr uruchamia cały łańcuch zmian, których odtworzenie innymi metodami kosztowałoby fortunę.

Naukowcy nazywają bobry "oryginalnymi zarządcami wody". To gatunek, który przez miliony lat ewolucji wykształcił dokładnie te mechanizmy, których dziś desperacko szukamy w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Susze, nawalne deszcze, błyskawiczne powodzie. Bóbr radzi sobie z tym wszystkim instynktownie, bo po prostu zawsze tak działał.

Źródła zdjęć: Photo Spirit / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BBC