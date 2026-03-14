Te zwierzęta przebudowują Anglię. I robią to skutecznie

Bóbr robi to, czego nie potrafi żaden inżynier

Nie potrzebuje dotacji ani przetargu. Pracuje całą dobę, nie bierze urlopu i rozwiązuje problemy, z którymi ludzka inżynieria od dekad sobie nie radzi. Bóbr europejski wraca do krajobrazu. W Wielkiej Brytanii trwają właśnie pierwsze w pełni licencjonowane akcje przywracania dzikiej przyrody i główną rolę grają tu właśnie bobry. Co ważne – nie są to działania kierowane sentymentami, lecz stoją za tym wymierne korzyści dla człowieka.

Kluczowy mechanizm jest prosty – bóbr buduje tamy, które spowalniają odpływ wody. Woda, zamiast gwałtownie spływać w dół rzeki i zalewać wsie, zatrzymuje się w górnych partiach zlewni. Trafia do systemów stawów i rozlewisk tworzonych przez zwierzę od tysięcy lat. Efekt? Niższe szczyty powodziowe w miejscowościach położonych poniżej. Badania hydrologów z Uniwersytetu Exeter po latach obserwacji dzikich bobrów potwierdzają: tam, gdzie żyją te zwierzęta, ryzyko podtopień wyraźnie spada.

Ale na samej retencji się tu nie kończy. Rozlewiska bobrów filtrują zanieczyszczenia i zatrzymują osady, zanim te trafią do niżej położonych rzek. Wskutek tego woda staje się czystsza. Przekłada się to bezpośrednio na koszty jej uzdatniania i stan ekosystemów wodnych. Do tego dochodzi magazynowanie węgla w podmokłych glebach oraz odbudowa siedlisk dla dziesiątek innych gatunków. Jeden bóbr uruchamia cały łańcuch zmian, których odtworzenie innymi metodami kosztowałoby fortunę.