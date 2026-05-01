Action z gadżetem dla każdego Polaka. 38,49 zł, a przyda się do zimy

Action wyskoczył ze sprzętem doskonałym na majówkę i wakacje

Chociaż w wielu miejscach w Polsce można dojść do wniosku, że komary wymarły, często wystarczy oddalić się na niewielką odległość od miasta i przybywa ta zaraza. A wraz z tymi insektami nieustanne swędzenie, które potrafi doprowadzić do szaleństwa mniej odporne osoby.

Medycyna opracowała rozmaite środki zaradcze po ukąszeniach komarów, ale będąc gdzieś w dziczy ze skończoną tubką takiego specyfiku i gromadką pogryzionych z każdej strony dzieci warto poszukać alternatywy.

Urządzenie na ukąszenia owadów Silvergear

Jak się okazuje, doskonałą alternatywą na chemię i leki jest punktowe rozgrzewanie miejsca ukąszenia. Tego typu urządzenia podgrzewają niewielki obszar skóry do około 50 stopni Celsjusza, blokując przesył sygnału swędzenia do mózgu, a dodatkowo taka ekspozycja może wpływać na strukturę białek w ślinie owada, denaturując je i zmniejszając reakcję odpornościową.

Im szybciej po ukąszeniu przyłożymy maszynkę, tym lepszy będzie efekt. Ulga jest niemal natychmiastowa, a dla dostosowania się do prywatnych preferencji mamy tutaj dwa poziomy temperatury - 47 i 50 stopni Celsjusza.

Za zasilanie odpowiada duet baterii AAA, które można kupić na miejscu w Action. Uwagę zwraca wyjątkowo mały rozmiar - 9,5 x 3,4 x 2 cm i masa (25 g), tego kompletnie nie czuć w torebce czy nawet kieszeni.

Na stronie producenta za 128 zł, w Action za 38,49 zł