Action z gadżetem dla każdego Polaka. 38,49 zł, a przyda się do zimy

Do oferty Action weszła właśnie intrygująca, sezonowa nowość. Choć dla osób podróżujących to nawet sprzęt na cały rok. Docenią szczególnie rodzice, pomoże im przetrwać trudniejsze momenty.

Dominik Krawczyk (dkraw)
Chociaż w wielu miejscach w Polsce można dojść do wniosku, że komary wymarły, często wystarczy oddalić się na niewielką odległość od miasta i przybywa ta zaraza. A wraz z tymi insektami nieustanne swędzenie, które potrafi doprowadzić do szaleństwa mniej odporne osoby.

Medycyna opracowała rozmaite środki zaradcze po ukąszeniach komarów, ale będąc gdzieś w dziczy ze skończoną tubką takiego specyfiku i gromadką pogryzionych z każdej strony dzieci warto poszukać alternatywy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Alkomat ALCOFIND Expert
Alkomat ALCOFIND Expert
0 zł
284.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 284.99 zł
Ustnik uniwersalny PROMILER do alkomatów AlcoForce GTX (10 sztuk)
Ustnik uniwersalny PROMILER do alkomatów AlcoForce GTX (10 sztuk)
0 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.99 zł
Alkomat BACSCAN F-50
Alkomat BACSCAN F-50
0 zł
272.63 zł - najniższa cena
Kup teraz 272.63 zł
Urządzenie na ukąszenia owadów Silvergear

Jak się okazuje, doskonałą alternatywą na chemię i leki jest punktowe rozgrzewanie miejsca ukąszenia. Tego typu urządzenia podgrzewają niewielki obszar skóry do około 50 stopni Celsjusza, blokując przesył sygnału swędzenia do mózgu, a dodatkowo taka ekspozycja może wpływać na strukturę białek w ślinie owada, denaturując je i zmniejszając reakcję odpornościową.

Im szybciej po ukąszeniu przyłożymy maszynkę, tym lepszy będzie efekt. Ulga jest niemal natychmiastowa, a dla dostosowania się do prywatnych preferencji mamy tutaj dwa poziomy temperatury - 47 i 50 stopni Celsjusza.

Za zasilanie odpowiada duet baterii AAA, które można kupić na miejscu w Action. Uwagę zwraca wyjątkowo mały rozmiar - 9,5 x 3,4 x 2 cm i masa (25 g), tego kompletnie nie czuć w torebce czy nawet kieszeni.

Na stronie producenta za 128 zł, w Action za 38,49 zł

Regularna cena urządzenia to aż 30 euro, czyli 128 zł, w promocji obniżone na stronie producenta do 85 zł. Tymczasem w Action to o ponad połowę mniejsza kwota. Nie wiem jak Wy, ale ja zamierzam tego spróbować — piszą w sieci, że działa, a w tej cenie grzech nie kupić.

okazje w action Action oferta tygodnia Silvergear nowość w action oferta action urządzenie na komary urządzenie na ukąszenia
Źródła zdjęć: Silvergear, Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Silvergear, Action, oprac. wł